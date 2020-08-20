▲ 【BNO移民】英國會考放榜 英格蘭多4成考生獲A*

以英國國民海外護照（BNO）移民英國成為熱話，家長更關注教育議題。英國高考（A-Level）放榜造成混亂，會考（GCSE）放榜相對順利。英格蘭的考生考獲佳績，獲得9等成績（相等於舊制的A*）的學生大增40%，合格率從67%升至76%。不過，民間對造成混亂的怒氣未止。

【BNO移民】英國撤回公開試拉curve計成績 回應學生「被降級」怨氣

【BNO移民】英國4成高考生被拉curve降級 教育大臣捱轟

英國疫情持續，當局取消會考和高考，成績原定是根據學生在校內的表現，再以演算法調整而成。惟4成A-Level考生「無故」被降級，惹學生和家長不滿。當局迅速轉軚，撤回決定。

蘇格蘭、北愛爾蘭、威爾士、英格蘭亦先後放棄使用該調整方法，給學生「中央評估成績」（centre assessed grades）。最新計算成績的方法，為參考學生在校內的表現，再以教師預測成績調整分數，適用於會考、高考和BTEC。

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惟BTEC課程以職業導向為主，與會考和高考大不同，考試委員會Pearson擔心做法對BTEC學生不公平。由於要重新計算BTEC學生的分數，原本周四（20日）放榜日須延遲。

約翰遜政府近日遭狠批，指成績計算方法造成收生混亂，教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）成箭靶。教育部官員吉布（Nick Gibb）對造成混亂道歉，並稱當局正處理問題。

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責任編輯：鄧燕君