【新冠肺炎】南韓研「血漿治療」　獲准進行第二期人體測試

多國積極研製新冠肺炎疫苗及治療方法，南韓食品醫藥品安全處今（20日）表示，批准南韓製藥公司綠十字（Green Cross）的血漿治療劑GC5131進行第二階段人體臨床試驗。

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據路透社報道，綠十字獲當局批准，可跳過第一階段的測試，直接進行第二階段的人體測試，亦是當地第一個獲准測試的血漿治療。是次臨床人體測試將針對60名患重症的病人，以測試藥劑的安全性及效果。

GC5131是含有「高免疫球蛋白」（Hyper-immune Globulin）的藥劑，是透過收集痊癒者的血漿，濃縮出可減弱病毒活性的中和抗體。

綠十字表示，測試將計劃於當地三星首爾醫院、首爾峨山醫院、中央大學醫院、高麗大學安山醫院、忠南大學醫院和延世大學塞布蘭斯醫院等6間醫院進行。

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責任編輯：楊子瑩