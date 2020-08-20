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【5G概念股】客戶數目未停跌 中移動或下試52元支持

股樓投資 18:22 2020/08/20

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內地電訊股中國移動（00941）繼續出現客戶流失情況，拖累股價表現。集團公布，集團7月份客戶總數為9.464億戶，按月淨流失36.4萬戶，今年累計淨流失390.2萬戶。現時集團4G客戶共有7.64億戶，按月淨增長396.5萬戶。而5G套餐客戶共有8405.7萬戶，按月淨增1385.8萬戶，相比起6月淨增1459萬戶，增長速度有所放緩。有線寬帶業務方面，7月份客戶共有為1.99億戶，按月淨增200.9萬戶；年內累計淨增客戶數1208.4萬戶。

相關文章：【友邦業績】本港新業務價值大跌近七成 友邦上半年少賺35%

中移動管理層於網上會議表示，上半年集團5G套餐客戶達到7,020萬戶，全年目標為逾1億戶，隨著下半年5G建設逐漸完善，有信心完成上述目標，並指今後三年為集團5G建設的高峰期，但強調不會大增相關的投資，並預期隨著未來5G逐漸普及使用，5G業務的ARPU將會下降，整體貢獻將會增加。

中移動今日下跌2%報57.6元。雖然5G業務長期而言有望為集團收益提供貢獻，然而今日該股下跌，反映市場視其客戶總數續呈淨流失為負面消息，或下試近月支持52元。雖然現階段該股提供5厘周息率，亦宜候其客戶總數出現反彈，才重新考慮吸納。

相關文章：【蒙牛乳業】傳蒙牛收購澳洲乳企　遭當地政府反對

 

記者：李尚毅, 趙家盈

中國移動（00941） 經濟

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