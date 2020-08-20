  • 30°C
香港時間 : 2020820日 (四) 18:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

恒指跌387點 小米7連升 友邦績後跌3.3%

即市財經 18:13 2020/08/20

分享：

財經焦點速覽

港股跟隨美股低開，跌穿2萬5關，全日跌387點或1.5%，收報24791點，成交1182億元。友邦 （01299） 績後曾跌4%，收市跌3.3%，報72.15元；即將染藍的小米 （01810） 股價連升7日，今日再升2%；阿里 （09988） 績前偏軟，收市跌0.2%。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】恒生指數急挫387點　夜期反彈無力僅彈11點（不斷更新）

【友邦業績】友邦上半年新業務價值跌37%遜預期　管理層：下半年樂觀（第三版）

【東亞業績】東亞銀行中期多賺53%兼加派息逾4成 股價曾揚1.7%後轉跌（第三版）

金管局放寬按揭後首宗舖位成交 西環地舖2000萬沽 照樣要減2成

【港區國安法】港府：當香港為棋子、應受國際譴責　美國停止引渡協議及船運課稅寬免（第二版）

【中美貿易協議】商務部：中美將於近日對話 美媒稱檢視首階段協議落實

【精選投資分析】

恒指支持24500 國指下試10000（第六版）

港股通9月換馬 率先埋伏潛力新晉（第二版）

【ATMX追蹤】買阿里迎超預期佳績？仲有兩大催化劑將至！（附獨角獸10強名單）

【破頂股】海吉亞上市至今翻逾倍　止賺宜設10天綫

【美息動向】儲局未提檢討通脹目標時機 市場失望有理？（訂戶專享）

-------------------------

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

欄名 : 財經焦點速覽

最新專欄文章 更多

財經焦點速覽 - 恒指半日市跌188點 金管局放寬「非住宅」按揭成數
2020/08/19
恒指半日市跌188點 金管局放寬「非住宅」按揭成數
財經焦點速覽 - 新經濟股造好 京東績後升9% 美團創新高 小米重返招股價
2020/08/18
新經濟股造好 京東績後升9% 美團創新高 小米重返招股價
財經焦點速覽 - 恒指升164點 中資金融股領升
2020/08/17
恒指升164點 中資金融股領升
財經焦點速覽 - 恒指跌47點 美團逆市升近4%
2020/08/14
恒指跌47點 美團逆市升近4%
財經焦點速覽 - 恒指全日跌13點 騰訊績優仍倒跌2%
2020/08/13
恒指全日跌13點 騰訊績優仍倒跌2%
友邦保險（01299） 阿里巴巴－SW（09988） 東亞銀行（00023） 小米集團－W（01810） 經濟 香港股票 恒生指數 成交 香港

下一篇文章

【恒指夜期】恒生指數急挫387點　夜期反彈無力僅彈11點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效
金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效
【颱風海高斯】天文台改發3號風球　港股下午1時30分復市 （附開市時間表）
【颱風海高斯】天文台改發3號風球　港股下午1時30分復市 （附開市時間表）
【恒指夜期】8號風球掛起夜期提早收市　跌86點低水112點　若明早7時前未解除交易將受影響（不斷更新）
【恒指夜期】8號風球掛起夜期提早收市　跌86點低水112點　若明早7時前未解除交易將受影響（不斷更新）
【恒指夜期】美正式終止與港引渡協議　恒指夜期跌20點（不斷更新）
【恒指夜期】美正式終止與港引渡協議　恒指夜期跌20點（不斷更新）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）