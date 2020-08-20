恒指跌387點 小米7連升 友邦績後跌3.3%

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【恒指夜期】恒生指數急挫387點 夜期反彈無力僅彈11點（不斷更新）
港股跟隨美股低開，跌穿2萬5關，全日跌387點或1.5%，收報24791點，成交1182億元。友邦 （01299） 績後曾跌4%，收市跌3.3%，報72.15元；即將染藍的小米 （01810） 股價連升7日，今日再升2%；阿里 （09988） 績前偏軟，收市跌0.2%。
【今日財經焦點】
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金管局放寬按揭後首宗舖位成交 西環地舖2000萬沽 照樣要減2成
【港區國安法】港府：當香港為棋子、應受國際譴責 美國停止引渡協議及船運課稅寬免（第二版）
【中美貿易協議】商務部：中美將於近日對話 美媒稱檢視首階段協議落實
【精選投資分析】
【ATMX追蹤】買阿里迎超預期佳績？仲有兩大催化劑將至！（附獨角獸10強名單）
【美息動向】儲局未提檢討通脹目標時機 市場失望有理？（訂戶專享）
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