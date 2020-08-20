【業績】恒地半年基礎盈利減少23%息維持0.5元　下半年推售5個住宅項目

▲ 恒地自2月起，為部份業務受困之商場租戶提供租金寬減，租金減幅由二成至六成不等。

恒基地產 （00012） 上半年基礎盈利減少23%至51.82億元，除受到新型冠狀病毒疫情影響外，去年出售尖沙咀天文臺道一幢物業五成權益亦錄得13.05億元利潤。恒地將中期息維持0.5元。主席李家傑及李家誠認為，集團定能應對各項挑戰，預期本年度基本業務仍將有平穩表現，惟因疫情關係，物業價值可能持續受壓，繼而令投資物業重估後錄得公允價值虧損

由於疫情爆發影響物業價值下跌，集團投資物業及發展中投資物業經重估後錄得公允價值虧損23.48億元，導致純利大減62%至28.34億元。

本港物業銷售營業額升逾八成

由於期內有較多之預售物業交付及入賬，恒指上半年應佔本港物業銷售營業額，及應佔稅前盈利分別為53.74億元及25.07億元，分別增加81%及361%。連同售出西營盤「翰林峰」若干商舖、其他商業物業及車位，上半年本港自佔之合約銷售總額約28.32億元。

恒指去年以47.05億元向獨立第三方出讓新界和生圍若干地塊權益，涉及土地面積合共約242萬平方呎，有關交易已於7月完成並將於下半年入賬，貢獻集團全年基礎盈利約36.86億元。

為商場租戶減租二成至六成不等

繼屯門「帝御˙金灣」於8月開售後，恒地計劃於下半年再推售5個發展項目。連同尚餘存貨，集團在本港有約3800個住宅單位及24萬平方呎辦公及工業樓面面積於下半年可供銷售。

收租物業方面，恒地自2月起，為部份業務受困之商場租戶提供租金寬減，租金減幅由二成至六成不等，期內寫字樓租賃業務期內仍保持穩定，令集團上半年在港之應佔租金總收入跌5%至34.9億元，應佔稅前租金淨收入跌9%至25.88億元。截至6月底，平均出租率96%。

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