  • 30°C
香港時間 : 2020820日 (四) 18:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全民基本收入】德國也開始3年實驗 每月獲1200歐元

環球社會熱點 18:08 2020/08/20

分享：

在人工智能日趨普及、工作職位漸見萎縮的年代，多國相繼研究發放「全民基本收入」（universal basic income）的可能性。最新加入研究行列的是德國，將進行為期3年的實驗，將向120人每月發放1200歐元，並與未獲基本收入的另一組參與者作比較研究。

【新共產主義】政府養你不是夢？ 基本收入是王道【有片】（訂戶專享）

美國城市月派4000派足2年 擬擴大基本收入計劃

1200歐元相當於1.1萬港元左右，僅僅高於德國貧困線。為期3年的實驗中，120人每月會獲發基本收入，另有1380名參與者並不獲發基本收入。

而所有參與者均需要填寫他們對於生活、工作和情緒狀態的問卷，以了解基本收入會否對這些方面產生影響。

實驗負責人舒普（Jürgen Schupp）表示，希望通過新的實驗數據來改善，甚至化解有關基本收入的爭拗。到目前為止，在德國的相關爭拗，反對者仍主張基本收入養懶人，令人無所事事；支持者則認為，基本收入可讓人們繼續做喜歡的工作，產生更多創意，並拯救民主。

早在德國之前，芬蘭亦已經進行了近兩年的基本收入實驗，從2017年1月到2018年12月為止，安排2000名失業芬蘭人每月獲得560歐元。但實驗結果顯示，基本收入令失業者仍能感覺快樂，但未能有效增加就業。

【基本收入】芬蘭社會實驗證實 無助鼓勵失業者求職

西班牙疫情下 擬推全民基本收入 或成歐洲首例

責任編輯：陳啟賢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

相關文章

【新共產主義】政府養你不是夢？ 基本收入是王道【有片】（訂戶專享）
2020/08/07
【新共產主義】政府養你不是夢？ 基本收入是王道【有片】（訂戶專享）
美國城市月派4000派足2年 擬擴大基本收入計劃
2020/07/13
美國城市月派4000派足2年 擬擴大基本收入計劃
西班牙疫情下 擬推全民基本收入 或成歐洲首例
2020/04/09
西班牙疫情下 擬推全民基本收入 或成歐洲首例
【基本收入】芬蘭社會實驗證實 無助鼓勵失業者求職
2019/02/08
【基本收入】芬蘭社會實驗證實 無助鼓勵失業者求職
芬蘭拒增資助 「基本收入」實驗明年告終
2018/04/24
芬蘭拒增資助 「基本收入」實驗明年告終
失業 就業 德國

上一篇文章

【BNO移民】英國會考放榜 英格蘭多4成考生獲A*

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月20日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月20日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月20日 時間18:00）
遭奧巴馬妻子批「錯誤總統」 特朗普：我選上因你老公差
遭奧巴馬妻子批「錯誤總統」 特朗普：我選上因你老公差
【BNO移民】英國馬莎裁減7000員工 零售業搵工艱難
【BNO移民】英國馬莎裁減7000員工 零售業搵工艱難
【新冠肺炎】病毒突變D614G傳染力較高 專家：或是好事
【新冠肺炎】病毒突變D614G傳染力較高 專家：或是好事
【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？
【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？
【新冠疫苗】澳洲簽2500萬劑協議 總理承諾全民免費接種
【新冠疫苗】澳洲簽2500萬劑協議 總理承諾全民免費接種