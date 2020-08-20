【全民基本收入】德國也開始3年實驗 每月獲1200歐元

在人工智能日趨普及、工作職位漸見萎縮的年代，多國相繼研究發放「全民基本收入」（universal basic income）的可能性。最新加入研究行列的是德國，將進行為期3年的實驗，將向120人每月發放1200歐元，並與未獲基本收入的另一組參與者作比較研究。

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1200歐元相當於1.1萬港元左右，僅僅高於德國貧困線。為期3年的實驗中，120人每月會獲發基本收入，另有1380名參與者並不獲發基本收入。

而所有參與者均需要填寫他們對於生活、工作和情緒狀態的問卷，以了解基本收入會否對這些方面產生影響。

實驗負責人舒普（Jürgen Schupp）表示，希望通過新的實驗數據來改善，甚至化解有關基本收入的爭拗。到目前為止，在德國的相關爭拗，反對者仍主張基本收入養懶人，令人無所事事；支持者則認為，基本收入可讓人們繼續做喜歡的工作，產生更多創意，並拯救民主。

早在德國之前，芬蘭亦已經進行了近兩年的基本收入實驗，從2017年1月到2018年12月為止，安排2000名失業芬蘭人每月獲得560歐元。但實驗結果顯示，基本收入令失業者仍能感覺快樂，但未能有效增加就業。

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責任編輯：陳啟賢

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