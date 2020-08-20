【黃金牛市】「商品大王」羅傑斯︰金價仍有大幅上漲空間 下次金融危機會更糟糕

▲ 羅傑斯表示，金價仍有大幅上漲空間。

美股自3月低位大反彈，目前標指及納指已先後創出新高。「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）表示，雖然貨幣刺激措施可能在短期內緩解了金融市場的壓力，但由此產生的巨額債務，從長期來看將對經濟產生負面影響。

羅傑斯認為，美國股市自3月以來大漲，主要是由於量化寬鬆所導至，但巨額債務只會令下次危機會更得更糟糕。他表示，疫情爆發初期，美國股市創下幾乎是史上最慘烈的跌市紀錄，其後聯儲局和政府介入，提供流動性支持，扭轉了局勢。他表示︰「若給我幾萬億美元，我也能創造升市。」

金價仍有很大上空間

在黃金方面，羅傑斯認為，價格還有很大的上升空間，對於「股神」巴菲特近期購買黃金礦業股，他稱巴菲特買入黃金的時機並不太晚。

他表示︰「如果我是對的，在這一切結束之前，金價將會漲得非常、非常、非常高。黃金很可能會變成泡沫。但我希望它不會，因為如果它變成泡沫，我將不得不賣掉它，而我永遠不想賣掉它。我希望我的孩子有一天能擁有我的黃金和白銀。」

羅傑斯與合夥人索羅斯於上世紀70年代創立了量子基金。在接下來的10年中，該基金回報大幅跑贏大市。

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編輯︰侯景成

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