▲ 特朗普曾認真考慮 以波多黎各交換格陵蘭

美國總統特朗普對丹麥屬地、極北島嶼格陵蘭一直有着濃厚興趣，曾公開承認有意買下格陵蘭。有美國國防部官員確認，特朗普確實曾認真考慮拿下格陵蘭，有意以美國屬地波多黎各與丹麥交換。

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美國MSNBC報道，曾在尼爾森（Kirstjen Nielsen）任國土安全部長時期，任職其幕僚長的泰勒（Miles Taylor）稱，特朗普（Donald Trump）曾要求他及其他官員，研究以波多黎各交換格陵蘭，認為波多黎各窮又骯髒。

泰勒指，有關對話發生在2018年8月，波多黎各遭受颶風艾瑪（Irma）及瑪麗亞（Maria）吹襲一年後。泰勒稱，特朗普私下對波多黎各人有着很深的厭惡，他不認為特朗普當時的言論是開玩笑。

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泰勒表示，波多黎各人當時經歷了極嚴重的災難，特朗普作為總統，應支持他們，而不是試圖將他們出賣予外國（not trying to sell them off to a foreign country）。

白宮波多黎各災後重建專員布朗（Peter Brown）為特朗普辯護，指從未聽過特朗普提及有關建議，又稱特朗普對支援波多黎各的工作十分支持。

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特朗普去年曾公開承認，有意為美國「開疆拓土」，買下全球最大島嶼格陵蘭。格陵蘭雖位處北極，氣候嚴寒，但極具經濟價值。

當地冰雪之下的地底，蘊藏了豐富稀土，藏量屬全球前列，且幾乎未曾被開發，並有鐵礦石、鉛、鋅、鑽石、黃金、銅、鈾和石油等有待開採；而格陵蘭所處的北冰洋海域，盛產海鮮，海產資源豐富。

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另外，隨着全球暖化加劇，格陵蘭冰蓋出現歷來最大規模溶化，繼而在島嶼周邊展現出新的航道，中美俄等勢力均視之為國際貿易的新機遇。

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責任編輯：林建忠

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