▲ 特朗普曾認真考慮 以波多黎各交換格陵蘭

美國總統特朗普對丹麥屬地、極北島嶼格陵蘭一直有着濃厚興趣,曾公開承認有意買下格陵蘭。有美國國防部官員確認,特朗普確實曾認真考慮拿下格陵蘭,有意以美國屬地波多黎各與丹麥交換。

英國半價堂食反應熱烈 兩周3500萬人次使用優惠

俄羅斯反對派旗手突然昏迷病危 發言人質疑遭落毒

美國MSNBC報道,曾在尼爾森(Kirstjen Nielsen)任國土安全部長時期,任職其幕僚長的泰勒(Miles Taylor)稱,特朗普(Donald Trump)曾要求他及其他官員,研究以波多黎各交換格陵蘭,認為波多黎各窮又骯髒。

泰勒指,有關對話發生在2018年8月,波多黎各遭受颶風艾瑪(Irma)及瑪麗亞(Maria)吹襲一年後。泰勒稱,特朗普私下對波多黎各人有着很深的厭惡,他不認為特朗普當時的言論是開玩笑。

特朗普轉移視線 再指新西蘭疫情「大爆發」

【美國疫情】紐約8成餐廳交租有困難 長期禁堂食飲食業瀕死

泰勒表示,波多黎各人當時經歷了極嚴重的災難,特朗普作為總統,應支持他們,而不是試圖將他們出賣予外國(not trying to sell them off to a foreign country)。

白宮波多黎各災後重建專員布朗(Peter Brown)為特朗普辯護,指從未聽過特朗普提及有關建議,又稱特朗普對支援波多黎各的工作十分支持。

澳洲工會籲取消Working Holiday 應優先請澳洲人

特朗普去年曾公開承認,有意為美國「開疆拓土」,買下全球最大島嶼格陵蘭。格陵蘭雖位處北極,氣候嚴寒,但極具經濟價值。

當地冰雪之下的地底,蘊藏了豐富稀土,藏量屬全球前列,且幾乎未曾被開發,並有鐵礦石、鉛、鋅、鑽石、黃金、銅、鈾和石油等有待開採;而格陵蘭所處的北冰洋海域,盛產海鮮,海產資源豐富。

【黎巴嫩爆炸】碼頭糧倉被毀 全國糧食儲備不足一個月

【英國疫情】近萬人想自己養雞 解決封城「雞蛋荒」

另外,隨着全球暖化加劇,格陵蘭冰蓋出現歷來最大規模溶化,繼而在島嶼周邊展現出新的航道,中美俄等勢力均視之為國際貿易的新機遇。

特朗普籲抵制Goodyear輪胎 不滿競選標語被禁

責任編輯:林建忠

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227!立即訂閱