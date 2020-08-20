【A股改革】A股研准「即日鮮」多顧忌 再掀炒風成焦點

A股市場改革繼續推進，上交所於5月初首次開腔回應政協委員兩會期間提出的建議，表明正研究A股T+0交易制度。中國證監會前主席肖鋼日前加入討論，認為可在藍籌率先試行T+0，又再掀起市場強烈討論。

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所謂T+0，是指投資者買入股票後即日交收，投資者亦可即日沽出相關股票，令「即日鮮」炒賣亦可以進行。

全球44個主要市場 42個可炒即日鮮

A股市場現採T+1交易，即在交易翌日才進行交收，股民買貨後最快亦要其後1個交易日才能沽貨；港股雖採用T+2交收，即在交易日後2日才進行交收，但只要同一經紀中介人確認完成交易持貨，即可即日沽貨，毋須完成交收。

國際上幾乎所有主要股市，均能配合即日鮮交易，按肖鋼所說，44個主要股市中，42個市場都可炒即日鮮，A股市場是極少數例外。

盡管如此，肖鋼認為在處理T+0問題上要慎之又慎，主要原因正是怕再掀A股炒風，有違「健康牛」的大原則。他建議先以藍籌股為試點，是考慮到股票市值及交易量龐大，受散戶即市炒賣牽引波動預期亦較低。

A股曾引T+0 炒風過盛急取消

對內地老股民而言，即日鮮炒賣並無新事物。早在1993年，上海A股已引入T+0交收，深圳A股翌年亦加入了T+0行列，只是散戶即日鮮炒賣過度活躍，當局才於1995年再行T+1。

盡管A股近年加快開放力度，通過滬深股通，外資機構北上持倉已增至1萬多億元人民幣，整體機構投資者參與比率顯著上升，惟散戶主導A股情況未見扭轉，引入T+0無可避免令A股炒風更盛。

即市禁沽貨避險 成市場風險溢價

但T+0是正常市場交易制度的重要組成部份，現行T+1安排不單影響市場流通量，更可能成為A股風險溢價的一部份，長遠削弱A股估值。投資者買入A股後，無論國內或國外有何重大負面消息傳出，亦無法沽貨止蝕，無疑令短炒A股的風險增加，成為一項風險溢價。

A股制度上的額外風險當然不止T+0一項，大概是A股估值長期偏低的原因之一。

撰文：劉德斌