【業績】中銀航空租賃半年純利升0.62% 上半年共交付23架飛機

▲ 中銀航空租賃半年純利升0.62%，至3.23億元。

中銀航空租賃 （02588） 公布截至6月底止半年業績，經營收入及其他收入10.35億美元（美元‧下同），按年升11.2%，純利3.23億元，按年升0.62%。每股盈利47美仙，派中期息13.98美仙，較上年同期派13.88美仙微增。期內，資產總額為226億元，按年增加14%。

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業績報告指，上半年公司自有、代管及已訂購的飛機共計571架；自有機隊共有334架飛機，經賬面淨值加權後的平均機齡為3.5年、平均剩餘租期為8.5年。中銀租賃重新打造訂單簿，承諾增購86架飛機並重組波音737 MAX訂單，期末訂單簿包括197架飛機，計劃於2024年12月31日之前交付。

公司上半年共交付23架飛機，其中1架由航空公司客戶於交付時購買；上半年共簽署76份租賃承諾，訂單簿中所有計劃於2023年前交付的飛機均已確定航空公司客戶。

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記者：馮正男