【零售寒冬】恒發半年純利升逾倍中期息減半　千色Citistore及UNY香港共獲「保就業」工資補貼900萬元

▲ 扣減經營開支後，「UNY 香港」於期內錄得稅後盈利1200萬元，當中「保就業」計劃的工資補貼400萬元。

經營本港6間「千色Citistore」及3間「UNY香港」的恒基發展 （00097） 上半年純利4800萬元，按年增加129%，主要由於期內未有如去年同期錄得一次性支出所致。恒發派中期息1仙，按年減少五成。

新型冠狀病毒疫情爆發，打擊市民消費意欲，「千色 Citistore」上半年自營貨品連同特許及寄售專櫃之總銷售款額減少17%。自營貨品銷售方面，「千色 Citistore」銷售自營貨品收入減少10%至1.89億元，毛利率則保持穩定為33%。當中家居用品及玩具類別佔銷售收入總額約 63%，時裝類別則佔約22%，餘下約15%則來自食品及美容化妝類別。

「千色 Citistore」稅後盈利貢獻增加3%至3400萬元，主要由於期內租金支出減少2700萬元，及政府防疫抗疫基金「保就業」計劃提供工資補貼500萬元。

「UNY香港」方面，儘管位於德福廣場的PIAGO門店於去年3月底結業，「UNY香港」的自營貨品連同寄售專櫃之總銷售額只減少1%。扣減經營開支後，「UNY 香港」於期內錄得稅後盈利1200萬元，當中「保就業」計劃的工資補貼400萬元。

主席李家誠指，由於疫情反覆，百貨業之經營環境預期仍充滿挑戰，猶幸有「保就業」計劃之工資補貼，超級市場業務則可望保持穩定，集團將繼續把握市場機遇，擴展商店網絡及網上業務，以提升整體業績。

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編輯：陳韻妍