安博凱牽頭財團傳向神州租車提私有化　每股作價料至少3.1元

▲ 受瑞幸咖啡會計醜聞影響，神州租車今年股價已暴跌了50%以上。

《路透》引述消息人報道，私募基金安博凱（MBK Partners）牽頭的一個財團，正磋商將神州租車 （00699） 私有化的事宜。消息指，該財團計劃以每股3.1元以上的價格向神州租車提私有化，神州租車股價今日收報2.6元，升近2%。以今日收市價計，意味溢價近兩成。

受瑞幸咖啡會計醜聞影響，神州租車今年股價已暴跌了50%以上。神州租車的聯合創始人陸正耀亦正是瑞幸咖啡的聯合創始人。陸正耀目前持有神州租車21%股份。

消息人士表示，投資者對於陸正耀的持股虎視眈眈。今年稍早時，陸正耀家族掌控的一家公司在一筆5億多美元的保證金貸款上出現違約。

消息又指，MBK牽頭的、包括博裕資本在內的財團已經與北汽集團進行洽商。北汽上個月以29%的持股成為神州租車的最大股東。北汽集團上個月以同樣每股3.1元的價格，從神州優車及私募股權公司華平投資手中買下神州租車的股權。

相關文章：

神州優車股東會通過轉讓神州租車股份予北汽 將退出神州租車

神州租車：中證監完成對神州優車調查 發出警告及罰款50萬元人民幣

神州租車主要股東Amber Gem出售8%股份 涉5.3億元

【瑞幸造假】陸正耀辭任神州租車主席 於神州優車持股亦遭凍結（第二版）

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：吳敏芳