【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機

美股自3月低位不僅收復全部失地，反而屢創新高。有「商品大王」之稱的著名投資人羅傑斯（Jim Rogers）警告 ，近來環球央行的超寬鬆政策，可能會造成他人 生中最嚴重的金融危機（financial crash），他形容美股目前就是一個「等著爆破的泡沫」。

羅傑斯認為， 雖然貨幣刺激短期內可能緩解了金融市場的壓力，但由此而來的大量債務，將對經濟造成長期的負面影響。他還表示，黃金價格未來還有很大的上升空間，「如果我是對的，在這一切結束之前，金價將會漲得非常、非常、非常高。黃金很可能會變成泡沫。但我希望它不會，因為如果它變成泡沫，我將不得不賣掉它，而我永遠不想賣掉它。我希望我的孩子有一天能擁有我的黃金和白銀。」

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美國對沖基金SkyBridge Capital亦看好黃金， 黃金資產佔其投資組合約3%。 其首席投資官Troy Gayeski認為，在大規模貨幣貶值和對進一步刺激措施的預期推動下，黃金將延續創紀錄的上漲趨勢。

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