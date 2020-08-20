耀才「寶寶」APP過去四個月落盤量急增5倍

▲ 耀才行政總裁許繹彬預計，下半年將有更多中概股來港作第二上市，可望帶旺港股交投。

疫情帶動網上交易，耀才證券 （01428） 公布，截至今年7月底止4個月，耀才客戶戶口總數按年上升12%至約38萬個，耀才「寶寶」、「豆豆」APP開戶量升3.8倍，耀才「寶寶」APP活躍用戶大增3倍，其落盤量亦大增5.3倍至超過264萬次，帶動所有平台落盤總量增76.4%至逾606萬次，所有網上交易渠道活躍用戶增63.6%。耀才次季除稅後純利預計錄得約1.53億港元，按年升53%。

許繹彬：中概股回流令新經濟股主導港股

耀才行政總裁許繹彬預計，下半年將有更多中概股來港作第二上市，可望帶旺港股交投，當中不乏多隻知名的大型企業，如百度、携程、中通快遞、華住酒店、世紀互聯等。許繹彬預期，隨著新經濟股成為熱炒板塊，加上越來越多新經濟企業赴港上市，將完全扭轉過往以地產、金融等傳統經濟爲主導的格局。

耀才指，近期新股市場氣氛熾熱，投資者普遍都能獲利，加上料有更多中概股赴港上市，勢掀新股熱潮，集團亦重點宣傳新股優惠，例如孖展槓桿高達20倍、利息低至2%、現金認購新股手續費全免、暗盤買賣佣金全免等。

許繹彬表示，新冠疫情來勢洶洶重創環球經濟，相信短期內難以尋根究治，加上中美關係劍拔弩張，兩大黑天鵝令全球政經局勢再添變數，削弱投資者的信心。中美關係成主宰大市走向的一大因素，雙方之爭已由貿易問題上擴至科技、國安及外交層面，香港更成為中美角力的風眼，美方要求入口當地的「香港製造」商品須改列為「中國製造」。由於本港輸美的產品總值不多，故暫時影響不大。

不過，兩國對經濟和領先5G發展技術勢在必行，許繹彬相信短期內仍難達成共識，未來中美關係相信難以改善，憂慮香港繼續成為中美關係的磨心，加上疫情陰霾揮之不去，勢令本港經濟進一步雪上加霜。

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編輯：袁諾曦