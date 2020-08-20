  • 30°C
香港時間 : 2020820日 (四) 18:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【友邦業績】友邦績後又回吐  反成買入良機？

即市財經 18:28 2020/08/20

分享：

友邦 （01299） 業績遜預期，今日股價回吐，成拖累恒指最勁的股份，單一股份已累恒指挫近百點。不過，以友邦近年業績後的走勢，普遍是短期偏軟，一個月股價有望回升。加上今日管理層亦指出集團業務已見復甦，大行又唱好指友邦最壞時間已過，意味令次業績後股價回軟，反成買入友邦的機會。

友邦中期的新業務價值按年跌37%，遜預期的跌30%，主要受疫情拖累。受業績拖累，友邦今日股價挫逾3%，並拖累恒指挫百點。

相關文章：【友邦業績】友邦上半年新業務價值跌37%遜預期　管理層：下半年樂觀（第三版）

次季見復甦 大行料最壞時間已過
 
雖然今日友邦沽壓沉重，惟在疫情期間友邦業績下滑是市場預期之內，反而數字反映營運見起色。集團管理層於電話會議中稱，5月至7月期間已錄得強勁復甦，又對下半年情況正面，又指次季中國業務亦已回復按年增長。

大行亦未對友邦看淡，花旗更相信友邦最壞時間已過，該行仍然聚焦友邦的長期增長，特別是中國業務方面。

高盛亦認為上半年業務下滑，明顯是累惠旅遊限制及社交距離措施之影響，又指管理層稱多個市場已回復正增長，特別是中國市場，這符合該行相信次季見底並於下半年逐漸改善之預期。

事實上友邦近年業績後即日及一周內普遍軟，惟一個月後，股價有望回升。今次友邦業績不至太差，反而憧憬最壞時間而過，在股價短期回軟後有望企穩，預期今次又是友邦業績後買入的機會。

 

 

責任編輯：錢家鋒

友邦保險（01299） 新業務價值 疫情

上一篇文章

【新股IPO】樂享互動傳通過聆訊 首季收入增長9成

下一篇文章

【A股改革】A股研准「即日鮮」多顧忌 再掀炒風成焦點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效
金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效
【恒指夜期】8號風球掛起夜期提早收市　跌86點低水112點　若明早7時前未解除交易將受影響（不斷更新）
【恒指夜期】8號風球掛起夜期提早收市　跌86點低水112點　若明早7時前未解除交易將受影響（不斷更新）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【颱風海高斯】天文台改發3號風球　港股下午1時30分復市 （附開市時間表）
【颱風海高斯】天文台改發3號風球　港股下午1時30分復市 （附開市時間表）
【恒指夜期】美正式終止與港引渡協議　恒指夜期跌20點（不斷更新）
【恒指夜期】美正式終止與港引渡協議　恒指夜期跌20點（不斷更新）