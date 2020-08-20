【友邦業績】友邦績後又回吐  反成買入良機？

友邦 （01299） 業績遜預期，今日股價回吐，成拖累恒指最勁的股份，單一股份已累恒指挫近百點。不過，以友邦近年業績後的走勢，普遍是短期偏軟，一個月股價有望回升。加上今日管理層亦指出集團業務已見復甦，大行又唱好指友邦最壞時間已過，意味令次業績後股價回軟，反成買入友邦的機會。

友邦中期的新業務價值按年跌37%，遜預期的跌30%，主要受疫情拖累。受業績拖累，友邦今日股價挫逾3%，並拖累恒指挫百點。

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次季見復甦 大行料最壞時間已過



雖然今日友邦沽壓沉重，惟在疫情期間友邦業績下滑是市場預期之內，反而數字反映營運見起色。集團管理層於電話會議中稱，5月至7月期間已錄得強勁復甦，又對下半年情況正面，又指次季中國業務亦已回復按年增長。

大行亦未對友邦看淡，花旗更相信友邦最壞時間已過，該行仍然聚焦友邦的長期增長，特別是中國業務方面。

高盛亦認為上半年業務下滑，明顯是累惠旅遊限制及社交距離措施之影響，又指管理層稱多個市場已回復正增長，特別是中國市場，這符合該行相信次季見底並於下半年逐漸改善之預期。

事實上友邦近年業績後即日及一周內普遍軟，惟一個月後，股價有望回升。今次友邦業績不至太差，反而憧憬最壞時間而過，在股價短期回軟後有望企穩，預期今次又是友邦業績後買入的機會。

責任編輯：錢家鋒