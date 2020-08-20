【創業兵團】90後開IG網店　主打手作飾物香水

▲ 李佩兒（Belle）讀大學時透過社交媒體IG開設網店，並創辦本地手作飾物香水品牌x.Gyroscope，計劃未來開設實體店舖。（程志遠攝）

不少年輕人勇於追求理想，更視創業為未來出路。本地90後李佩兒（Belle），大學時已透過社交媒體Instagram（IG）創立網店，當時僅花800元材料費，在網上售賣自家設計飾物，及後推出香水產品，創辦手作飾物香水品牌，並開設香水製作工作坊，計劃未來開設實體店舖。

Belle一向喜愛香水，更自學及曾經修讀「香水鑑賞及調香員證書課程」。她透露，最初決定在IG開設網店，全因個人興趣，沒料到反應熱烈，顧客亦愈來愈多，現時IG追蹤人數接近8,000人，她不斷設計及推出飾物香水等產品，並創立自家品牌。

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打破既定印象 研發清新香氣

她於2016年創辦x.Gyroscope手作飾物香水品牌，更在兩年前租借工作室，並定期開設工作坊，方便顧客上門製作香水。品牌共設有9款不同氣味的香水，除了花果香調之外，亦推出茶香調及海洋調等較中性氣味，吸引男性顧客。Belle認為，不少人覺得香水味道濃郁，予人一種成熟感覺，她希望研發更多清新自然的香氣，打破一般人既有印象，為顧客帶來更多選擇。

▲ 品牌設有多款不同氣味的香水，除了香水之外，Belle亦推出不少自家設計的手作飾物，吸引顧客購買。（程志遠攝）

品牌設立已有4年，全由Belle獨自打理，她坦言有時難免感到吃力，每逢聖誕節、情人節等節日更要通宵達旦趕貨。但她熱愛手作，只要有空餘時間就會製作香水及設計飾物，甚至不惜犧牲睡眠時間。品牌至今收入穩定，平均每月營業額達5位數字。

她慨歎，手作香水在本地仍屬冷門行業，很多人認為製作香水並不是一門藝術，但在英國、法國、意大利等地一早有專門課程，甚至訂立行業標準及規例。Belle指，香水行業較為封閉，網上亦缺乏關於香水製作的資訊，她指自己亦經歷多次失敗，最終才調出滿意和合適的香水配方。「雖然了解每個產品成分，但因比例、材料及原產地不同，最終調配的香味亦會有差異。」

本土品牌受關注 擬增寄賣點

她留意到，近年本地逐漸出現手作香水品牌，但她無懼競爭，只要品牌具有清晰定位及特色，並提供高品質產品，相信能夠在市場上立足。她稱，現時產品在長洲、荃灣南豐紗廠及台北等地設有寄賣點，她計劃未來在本地增設更多寄賣點，藉此擴展銷售途徑。

Belle認為，經營小店缺乏資金作宣傳推廣，更全靠親切真誠的態度，與客戶建立關係。她坦言，能夠與顧客成為朋友，是經營品牌的意外收穫。早前，品牌開設綫上香水調配課程，因速遞問題而無法將材料如期寄到顧客手上，後來Belle更親自將材料送達。此外，她亦有機會認識台灣客戶，甚至有台灣顧客來香港旅遊時，會專程參與工作坊活動。

▲ 品牌定期設有香水調配工作坊，顧客可根據個人喜好，選擇不同香味材料作調配。（程志遠攝）

她表示，現階段會將更多資源投放發展網店，同時盼望新冠肺炎疫情過後，可參與更多手作市集、大型展覽等活動，增加品牌曝光率。

記者：李寶如