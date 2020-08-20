【MPF】積金局：關注美國制裁效應 緊盯對MPF運作影響

▲ 市傳銀行着手審查被美國的制裁人士，甚至取消其MPF戶口；惹來監管當局關注。

因應「港區國安法」實施，美國財政部宣布制裁11名中港高官後，市傳個別銀行為免捲入制裁漩渦，擬斷絕與被制裁官員的強積金（MPF）戶口等。積金局回應本報查詢指，美國政府單方面提出的制裁措施，對香港並無法律效力。積金局現正與相關金融監管機構緊密聯繫，並密切注視有關制裁措施，會否對強積金制度的運作帶來影響。

積金局發言人強調，強積金是一個強制性制度，目的是為香港的就業人口提供基本退休保障，所有僱主、僱員和自僱人士都必須遵從。再者，所有強積金計劃的服務提供者，應貫徹遵守強積金條例，並應該因應宏觀環境，例如市場及政策等因素，作出評估及制定適當的措施，以履行其職責，確保強積金計劃運作暢順。

綜合外電及市場最近的傳聞，美國財政部自從公布制裁11名中港高官後，市傳不少在港營運的銀行，為免無辜受牽連，被指違反制裁規定，已開始着手加強審查旗下客戶，個別更傳出已使出辣招，例如：取消被制裁人士的信用卡服務，以至美元交易。更有說法指，有關方面若持充分理由，銀行可斷絕被制裁人士的MPF服務.

市場消息指，現時銀行較主力審查涉嫌者的基本銀行服務，包括存款及貸款等。下一波制裁範圍，或涉及MPF等其它相關服務，以便跟被制裁官員劃清界線，擬採一刀切斷有關人士的連串服務，就如拒絕提供強積金等服務。

不過，另有MPF專家質疑，法例規訂，供款人需屆滿65歲的退休年齡；又或以提早退休，或礙於傷殘等導致喪失工作能力，以至永久離港等理由，才能提早支取MPF的累積計算的權益。況且，一般情況下，僱員的供款戶口是跟隨僱主，自僱人士才可以任揀受託人及MPF計劃。再者，認可機構要謹慎評估風險，亦要考慮公平對待客戶的原則。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪