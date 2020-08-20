【iBond 2020】香港7月基本通脹0.2%　新iBond或僅得保證息率

▲ 香港基本通脹率最新跌至0.2%，iBond 2020 初期回報或僅在保證回報水平。

政府統計處公布，7月基本通脹率僅0.2%，較6月基本通脹1.2%大幅下滑。港府解釋，主要由於外出用膳費用下跌和本地交通費用跌幅擴大所致，當中外出用膳費用下跌1.1%，是2004年以來首次下跌，而港鐵 （00066） 7月起優惠就令交通費用的跌幅明顯擴大，按年跌3.7%。

港府表示，若果計及政府單次紓困措施，7月整體消費物價與一年前同月比較，更下跌2.3%，即陷入通縮格局，而6月份則按年上升0.7%。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至7月底的3個月的平均每月變動率為-1.0%，而截至6月相應變動率則為0.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為-0.3%及0.0%。

港府早前宣布重新推出「通脹掛鈎債券（iBond 2020）」，市傳最快或於9月中開賣。

由於iBond 設有保證息率回報，參考以往iBond條款保證年回報為一厘，政府料今年全年消費物價指數只升0.8%，意味若香港經濟維持現時走勢，新一批iBond 回報僅在保證回報水平。

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記者：麥德銘