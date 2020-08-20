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【業績】新奧半年核心利潤升13.8%不派息　天然氣零售及批發毛利率均上升

即市財經 17:08 2020/08/20

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新奧上半年共開發8,326個工商業用戶，其中「煤改氣」新用戶開口氣量每日約197萬立方米。

新奧能源 （02688） 上半年純利下降19.9%至26.93億元（人民幣，下同），撇除商品衍生合同已變現結算及購股權攤銷的核心利潤則增長13.8%至31.12億元。集團不派中期息。

新奧上半年天然氣總銷售量增長4.8%至138.32億立方米，其中天然氣零售銷售量增長4%至101.63億立方米。不過，由於上游天然氣價格下降，集團給終端用戶進行了價格傳導，因此營業額下降10.8%至315.43億元。

整體毛利率升2.0個百分點至17.8%

不過，新奧的多元化氣源採購策略令成本顯著下降，期內天然氣零售業務及燃氣批發的毛利率分別上升3.1個百分點至16.7%及1.3個百分點至1.7%，導致上半年的整體毛利率上升2.0個百分點至17.8%。

因新冠肺炎疫情影響，新奧上半年新用戶的工程施工進度有所延遲，已完成工程的新住宅用戶數量為102.5萬戶，較去年同期減少26.2萬戶，當中新房、老房及「農村煤改氣」用戶分別佔新開發住宅用戶的73%、7%及20%。截至6月底，新奧在內地城市燃氣項目增至229個，管道燃氣氣化率升1.8個百分點至61.2%。

10個泛能項目完成建設並投入運營

新奧上半年共開發8,326個工商業用戶，其中「煤改氣」新用戶開口氣量每日約197萬立方米，佔新開發工商業用戶30%。截至6月底，集團所服務的工商業用戶累計達到157,087個。

泛能業務方面，期內共有10個泛能項目完成建設並投入運營，累計已投運泛能項目達108個，為集團帶來每年冷、熱、電等總共48.06億千瓦時的綜合能源銷售量，按年增長146.2%。

相關文章：新奧：今年售氣量料可達標　氣價出現負數不足為奇

相關文章：中裕燃氣上半年多賺1% 全年銷氣量目標維持22億立方米

 

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編輯：陳韻妍

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