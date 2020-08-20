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【東亞業績】東亞中國虧損收窄至4.7億元 李民斌：料不久可扭虧為盈

即市財經 17:05 2020/08/20

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東亞聯席行政總裁李民斌（右）表示，相信不久將來中國業務可以扭虧為盈。（資料圖片）

東亞銀行 （00023） 上半年多賺5成，東亞中國的虧損亦按年大幅收窄至4.68億元。東亞聯席行政總裁李民斌指，去年提早作出大額撥備，期間資產質素有顯著改善，有信心中國業務朝正確方向發展，「不久將來可扭虧為盈」。

東亞去年起針對中國業務資產降風險及轉型，淨利息收入因而受影響，加上內地流動性寬鬆導致淨息差收窄，淨利息收入按年跌27.2%；費用及佣金收入淨額則按年升13.6%。不良貸款餘額上半年累積減少6.4%，信貸成本按年跌3.79個百分點至2.75%。

李民斌：過去一年已充分準備 有信心短期可扭虧

市場關注東亞中國業務何時扭虧，李民斌指，中國業務的撥備前經營溢利其實較去年底有增長；即使計及17億元撥備，當中約5億元是前瞻性的預先撥備，若撇除有關的5億元撥備中國業務其實是有盈利。

他續指，相信過去一年已做好充分準備，有助應付潛在的不確定性，而隨著中國業務持續改善，有信心短期內可以扭虧。

東亞的全面業務檢討仍在進行中，東亞聯席行政總裁李民橋指，檢討正順利進行中，現階段無進一步信息可以提供。受疫情影響，集團延後3個月、即會在9月底前公布檢討結果。

李民橋：美國制裁不構成重大影響 沒有任何裁員計劃

核心業務受壓，東亞表明會通過數碼化等控制成本。被問到會否考慮裁員或縮減分行數目，李民橋表明，目前並無任何裁員計劃，而銀行亦有領取政府的工資補貼計劃，由於僱主要承諾不裁員，他期望可因此向員工給予信心。

美國財政部早前將11名中港官員列入制裁名單，李民橋回應時稱，制裁對東亞業務無重大影響，不會評論個別客戶情況，重申銀行一直有既有的合規程序，確保符合法規同時公平公正待客。

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記者：趙穎妍

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