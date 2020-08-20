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【疫市開發】調查：本港商用App仍為核心　預計最快一年達收支平衡

科技 17:40 2020/08/20

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香港智能手機應用程式業界調查 2020顯示，商業應用仍為本港最受歡迎的應用程式開發類別，佔受訪企業70%。（法新社資料圖片）

新冠肺炎疫情下，應用程式（App）更加被廣泛使用，據香港無線科技商會及香港生產力促進局今（20日）公布「香港智能手機應用程式業界調查 2020」指出，本港手機應用程式開發仍然以商業應用為最受歡迎的應用程式類別。

該調查於今年5至6月期間，訪問了香港 110 家香港公司及 29 家亞洲公司。香港無線科技商會主席羅國明表示，接2020年的調查，商業應用的應用程式類別，佔受訪企業70%，更比2019年上升8%；第二受歡迎的應用程式類別就為佔25%的電子商務，比2019年上升1%。而其他程式種類包括遊戲（8%）、消閒娛樂（11%）、資訊平台（21%）則出現下降的情況。

而受新冠肺炎疫情影響，他指出﹐其中對本港智能手機應用程式開發商及相關企業在國外市場尋找生意方面的影響較大，難以接觸新的潛在客戶﹐預計業界需要長達一至三年達才可致收支平衡。

【抗疫vs私隱】各地開發手機追蹤疫情App　衍生私隱爭議反失效？

【科技抗疫】疫情該改變大眾觀念　帶動遙距醫療

人才不足問題有改善　對數據分析有需求

此外，談及人才充裕度方面，就由去年有66%受訪企業認同是經營上遇到的最大困難，大幅下降至今年的45%。其他經營困難依序則為：難以覓得新客戶（62%）、開發需時過長並超出預算、租金成本（各佔45%）。

經營上遇到的困難 2020年度受訪企業認同百分比 比上年調查增幅（%）
難以覓得新客戶 62% 11%
人才不足 45% -21%
開發需時過長並超出預算 45% -9%
租金成本 45% 3%
技術水平未能追上趨勢 35% 2%

他認為，未來IT業界市場對於具備大數據分析、跨平台程式開發、後台（back-end）技術、商業數據分析等方面的人才均有龐大需要，以應付更多在商業應用類別的應用程式開發。

Google Maps更新　增加地形細節及街景標記

記者：張寶燕

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