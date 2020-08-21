【業績】平安好醫生最多挫一成收市仍跌5%　半年虧損縮兩成、拒答明年能否扭虧（第二版）

▲ 平安好醫生上半年虧損收窄

疫情成為互聯網醫療行業催化劑，平安好醫生 （01833） 上半年虧損收窄22.1%至2.1億元（人民幣，下同）；收入則增20.9%至27.5億元。平安好醫生此前預期2021年可轉虧為盈，首席財務官葉瀾最新被問到此目標是否不變時未有正面回應，只稱政策利好為互聯網醫療行業帶來重大發展機遇，平安好醫生會繼續增加投資，冀於未來幾年成為具備高競爭壁壘的企業，而盈利目標會與業務目標匹配。

平安好醫生績後股價走弱，今日一度大跌一成，惟午後跌幅逐步收窄，最終收報110元，跌5.2%。

期內，平安好醫生毛利增67.1%至8.2億元；整體毛利率為29.9%，按年提升8.3個百分點。不過，銷售及營銷費用大增80.3%至6.8億元，部份抵銷了收入增長。

上半年註冊用戶數增長9.8%至3.46億人，其中6月份月活躍用戶數（MAU）及月付費用戶數（MPU）分別為6730萬人及294.9萬人，較去年同期均有所增長，增幅分別為7.3%及32.3%，推動在線醫療收入按年大增1.1倍至6.9億元，而其佔收入的比例亦由14.8%上升到25.3%。上半年付費用戶平均轉化率則為5.1%，升幅達1.4個百分點。

平安好醫生早前換帥，由方蔚豪出任臨時主席及首席執行官。方蔚豪稱，新管理層上任後的願景與前管理層不會有大變化，集團會繼續積極拓展線下業務，亦會繼續與不同省份的監管部門商討接入當地的醫保系統。

（第二版新增管理層評論）

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編輯：謝智聰