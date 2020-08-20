【業績】平安好醫生上半年虧損收窄22% 收入增兩成

▲ 平安好醫生上半年虧損收窄

平安好醫生 （01833） 公布上半年業績，虧損收窄22.1%至2.1億元（人民幣，下同）；收入則增20.9%至27.5億元。期內，集團註冊用戶數及累計諮詢量分別增長9.8%及22.4%，至3.46億人及8.25億人次，推動在線醫療收入按年大增1.1倍至6.9億元。

6月份月活躍用戶數（MAU）及月付費用戶數（MPU）分別為6730萬人及294.9萬人，較去年同期均有所增長，增幅分別為7.3%至32.3%；上半年付費用戶平均轉化率則為5.1%，升幅達1.4個百分點。

集團表示，除了線上診療服務，還需要打通線下醫療資源，為用戶提供便利的一站式解決方案，未來將進一步加強線下生態建設，包括藥店、檢驗檢測中心、診所、體檢中心等，不斷拓展服務半徑。

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編輯：謝智聰