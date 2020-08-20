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【口罩供應】盒仔茶老字號「源吉林」推口罩套裝　連涼茶、人參浸膏（附購買連結）

商業 17:02 2020/08/20

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盒仔茶老字號「源吉林」聯乘「香港熔噴工廠」，首次推出限量版源吉林口罩，並有3款慈善限量套裝。價格由59元起，限量套裝的全數收益扣除成本後將會捐助予手牽爪動物救援以支援流浪貓狗。

是次「源吉林」推出試用、基本及升級慈善套裝共三款。試用套裝包含30個獨立包裝醫用口罩及單包裝甘和茶包；基本套裝包含30片獨立包裝醫用口罩、3包甘和茶包、以及酒精搓手液及濕紙巾各1件。

至於升級套裝則有30片獨立包裝醫用口罩、3包甘和茶包外，更加入1盒(10包)人參浸膏。

購買連結：https://hkmeltblowing.com/zh/shop/

將有45日免費派發活動

據該品牌介紹，香港熔噴工廠製造的熔噴布通過 CMA 檢定測試；而製造的三層醫用口罩有質量保證，提供 PFE > 99%，BFE > 99%水平。品牌亦將進行「健康共享　共享健康」免費派發活動，一連45日於源吉林專門店及屯門立刻好大藥房免費派贈合共80,000件消毒紙巾、酒精搓手液及口罩。詳情請留意香港熔噴工廠及源吉林Facebook專頁公佈。

源吉林源廣和董事總經理源樂明（左）及香港熔噴製造董事長黃特平（右）

捐助手牽爪動物救援

是次推出的限量版口罩換上源吉林經典圖案作包裝，黑色花紋加上紅色的配合，復古港味濃厚。盒身亦印有關注貓狗領養的資訊，提供QR Code讓人了解更多貓狗救援及領養的資訊；而今次限量版套裝的全數收益扣除成本將捐助予手牽爪動物救援，以支援流浪貓狗。

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責任編輯：葉泳珊

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