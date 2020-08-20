【保就業計劃】第八輪保就業僱主名單力新清潔排榜首 佳定及東華三院各獲逾5000萬

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【業績】恒地半年基礎盈利減少23%息維持0.5元 下半年推售5個住宅項目
政府「保就業計劃」公布第一期第八輪領取工資補貼的僱主名單，本輪以力新清潔公司獲發最多補貼，達6388.9萬元，承諾受薪僱員4171人。其次為佳定物業管理及東華三院，各獲逾5000萬元。從事保安服務的世紀服務及置邦物業管理公司亦獲4618萬及4559萬元補貼。
香港寬頻 （01310） 獲3287萬元，受薪人數1261人，排在第五位。另外，鴻福堂 （01446） 獲215萬元，其等許經營管理公司則獲949萬補貼，翡翠餐飲集團獲1703萬元。
港島香格里拉大酒店及帝京酒店管理分別獲1995萬及1401萬元。合天集團有限公司香港天際萬豪酒店亦獲925萬元。
|僱主名稱 （中文）
|僱主名稱 （英文）
|6至8月工資補貼金額（萬元）
|承諾受薪僱員人數
|力新清潔有限公司
|NIXON CLEANING COMPANY LIMITED
|6388
|4171
|佳定物業管理有限公司
|GUARDIAN PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
|5714
|2542
|東華三院
|TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS
|5082
|2035
|世紀服務有限公司
|CERTIS CENTURION FACILITY COMPANY LIMITED
|4618
|2855
|置邦物業管理有限公司
|ISS EASTPOINT PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
|4559
|2114
|MANPOWER SERVICES （HONG KONG） LIMITED
|4278
|1818
|SMARTONE TELECOMMUNICATIONS LIMITED
|3810
|1413
|時運服務有限公司
|SWAN HYGIENE SERVICES LIMITED
|3724
|2197
|香港寛頻網絡有限公司
|HONG KONG BROADBAND NETWORK LIMITED
|3287
|1262
|環球全域電訊有限公司
|HGC GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED
|3272
|1192
|香港寬頻科技有限公司
|HKBN JOS LIMITED
|2969
|1112
|有利建築有限公司
|YAU LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
|2913
|1172
|中國飛機服務有限公司
|CHINA AIRCRAFT SERVICES LIMITED
|2769
|1092
|宏力保安服務有限公司
|MEGASTRENGTH SECURITY SERVICES COMPANY LIMITED
|2493
|1257
|現代貨箱碼頭有限公司
|MODERN TERMINALS LTD
|2477
|897
|科進顧問（亞洲）有限公司
|WSP （ASIA） LIMITED
|2444
|926
|莊臣有限公司
|JOHNSON CLEANING SERVICES COMPANY LIMITED
|2427
|1350
|KELLY SERVICES HONG KONG LIMITED
|KELLY SERVICES HONG KONG LIMITED
|2287
|980
|自動系統（香港）有限公司
|AUTOMATED SYSTEMS （HK） LTD
|2176
|849
|港島香格里拉大酒店有限公司
|SHANGRI-LA INTERNATIONAL HOTELS （PACIFIC PLACE） LTD
|1995
|692
港府早前表示，第八批工資補貼涉及約7,500名僱主、約11.6萬名僱員，工資補貼約26億元。扣除不符合資格的申請後，保就業計劃已完成處理97%僱主申請，計劃秘書處正處理最後約4,500份申請。港府累計目前已發放的工資補貼合共約432億元，涵蓋近14.6萬名僱主、約187萬名僱員。
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編輯：袁諾曦