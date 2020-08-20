【保就業計劃】第八輪保就業僱主名單力新清潔排榜首 佳定及東華三院各獲逾5000萬

▲ 政府「保就業計劃」公布第一期第八輪領取工資補貼的僱主名單。

政府「保就業計劃」公布第一期第八輪領取工資補貼的僱主名單，本輪以力新清潔公司獲發最多補貼，達6388.9萬元，承諾受薪僱員4171人。其次為佳定物業管理及東華三院，各獲逾5000萬元。從事保安服務的世紀服務及置邦物業管理公司亦獲4618萬及4559萬元補貼。

香港寬頻 （01310） 獲3287萬元，受薪人數1261人，排在第五位。另外，鴻福堂 （01446） 獲215萬元，其等許經營管理公司則獲949萬補貼，翡翠餐飲集團獲1703萬元。

港島香格里拉大酒店及帝京酒店管理分別獲1995萬及1401萬元。合天集團有限公司香港天際萬豪酒店亦獲925萬元。

僱主名稱 （中文） 僱主名稱 （英文） 6至8月工資補貼金額（萬元） 承諾受薪僱員人數 力新清潔有限公司 NIXON CLEANING COMPANY LIMITED 6388 4171 佳定物業管理有限公司 GUARDIAN PROPERTY MANAGEMENT LIMITED 5714 2542 東華三院 TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS 5082 2035 世紀服務有限公司 CERTIS CENTURION FACILITY COMPANY LIMITED 4618 2855 置邦物業管理有限公司 ISS EASTPOINT PROPERTY MANAGEMENT LIMITED 4559 2114 MANPOWER SERVICES （HONG KONG） LIMITED 4278 1818 SMARTONE TELECOMMUNICATIONS LIMITED 3810 1413 時運服務有限公司 SWAN HYGIENE SERVICES LIMITED 3724 2197 香港寛頻網絡有限公司 HONG KONG BROADBAND NETWORK LIMITED 3287 1262 環球全域電訊有限公司 HGC GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED 3272 1192 香港寬頻科技有限公司 HKBN JOS LIMITED 2969 1112 有利建築有限公司 YAU LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 2913 1172 中國飛機服務有限公司 CHINA AIRCRAFT SERVICES LIMITED 2769 1092 宏力保安服務有限公司 MEGASTRENGTH SECURITY SERVICES COMPANY LIMITED 2493 1257 現代貨箱碼頭有限公司 MODERN TERMINALS LTD 2477 897 科進顧問（亞洲）有限公司 WSP （ASIA） LIMITED 2444 926 莊臣有限公司 JOHNSON CLEANING SERVICES COMPANY LIMITED 2427 1350 KELLY SERVICES HONG KONG LIMITED KELLY SERVICES HONG KONG LIMITED 2287 980 自動系統（香港）有限公司 AUTOMATED SYSTEMS （HK） LTD 2176 849 港島香格里拉大酒店有限公司 SHANGRI-LA INTERNATIONAL HOTELS （PACIFIC PLACE） LTD 1995 692

港府早前表示，第八批工資補貼涉及約7,500名僱主、約11.6萬名僱員，工資補貼約26億元。扣除不符合資格的申請後，保就業計劃已完成處理97%僱主申請，計劃秘書處正處理最後約4,500份申請。港府累計目前已發放的工資補貼合共約432億元，涵蓋近14.6萬名僱主、約187萬名僱員。

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編輯：袁諾曦