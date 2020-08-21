【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！

買不買樓是個人選擇，財政能力亦是重要的考慮因素。有網民就有一對寧租不供的朋友，令他大感不解。他出帖指，朋友一家三口，兩父妻工作共月入2.8萬元，有位13歲的兒子，更要供養四大長老。他們有370多萬元現金，理應可以做首期，供一個300多平方呎、有40至50年樓齡的單位，但他們厭倦迫狹的生活環境，便寧願租樓，放棄供樓。

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現時他們以月租17,500元租住一個位於紅磡，2房2廁，實用面積580平方呎，有50年樓齡的單位。他形容，單位的大廳四正，房及廚房都大，而且一梯兩伙，不用望樓景感覺光猛。

不過出帖者就認為有點不值，「住幾年已經冇咗幾十萬，間屋最終唔係自己，而且租約期滿又會加租。」朋友則認為值得，「佢地覺得做人最重要活在當下，開心過每一天，將來點將來先算，為咗供層樓要幾十年都住咁細間屋，咁大壓迫感冇意思，有呢筆cash又可以投資股票錢揾錢。」

網民就認為，每人有不同想法，或許他們沒有出帖者想得長遠，又或者可能是旨意兒子大學畢業後可以養他們，表示為他們的兒子感到幸苦。也有人打趣指，兩人有300多萬現金讓他們去任性。

另有網民表示，明白出帖者朋友的想法，因為租樓可以豐儉由人，「可以月租萬七，冇錢八千偏遠村屋又得！老人家有事，都有錢週轉！」不過也有人反駁：「活在當下固然係好快活。但當有老的一天，冇業主肯租樓俾你，因怕變凶宅。人又老，錢又因為幫業主供樓積蓄漸小，又無工作收入。活在將來真是為難。」建議出帖者朋友，不要期望手持現金可在股市長期賺錢，如果可以的話，他們已經能成功「翻了幾翻」，早已置業。

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責任編輯：楊子瑩