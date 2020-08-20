【奢侈品出口】瑞士鐘錶7月出口跌幅收窄至17%　香港挫43%表現最差

新冠肺炎疫情使全球經濟增添不明朗因素，奢侈品消費更受明顯影響。據瑞士鐘錶工業聯合會發表的最新報告顯示，7月份的手錶出口按年下跌17%，惟較6月份的35.1%收窄近半。

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中國連續第二個月錄明顯增長

在6大市場當中，僅得中國及英國市場仍錄增幅。出口至中國的手錶總值按年升59.1%，達2.42億瑞士法郎（約20.5億港元）。報告指出，中國市場是連續第二個月錄得強勁增長，反映當地的內需消費力步入復甦階段。

英國市場亦略升2.5%至1.12億瑞士法郎（約9.5億港元），意外地較其他歐洲國家如德國（-1.1%）、意大利（-33.6%）及法國（-30.6%）更快靠穩。

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香港未見任何改善跡象

相反，香港的跌幅最大，按年瀉近43%，手錶出口總值達約1.48億瑞士法郎（約12.5億港元）。雖然跌幅較4月份收窄，但報告相信香港市場仍未見任何改善跡象。同樣，依賴中國旅客的日本同樣挫近32.1%。

另一值得留意的是，價格較低的手錶的出口量跌得比較嚴重。出口價格低於200瑞士法郎（約1,698港元），出口量按年重挫41.5%；價格高於3,000瑞士法郎（約25,470港元）的手錶出口量，僅減少11.1%。

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責任編輯：葉泳珊