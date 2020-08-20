【黃金牛市】瑞信看好金價可見2500美元　調高山東黃金及紫金礦業目標價六成

▲ 瑞信認為，金價向上對純金礦股的利好最大，因股價與金價走勢密切。

黃金價格回吐，瑞信黃金策略師認為，金價早前雖然已創出2075美元的新高，但宏觀經濟因素仍非常支持金價向上，預期金礦股仍有一定上升空間，上調金礦股目標價，並給予山東黃金 （01787） 、紫金礦業 （02899） 及招金礦業 （01818） 跑贏大市評級。

瑞信指，美國十年期國債的債息與通脹息率仍呈負數，美元走勢刺激黃金的需求，大規模的財政及貨幣政策亦刺激通脹預期，因此調高2020至2022年金價預測7.9%至38.9%，預期明年可見2500美元。

瑞信認為，金價向上對純金礦股的利好最大，因股價與金價走勢密切，銅金礦股則可以同時受惠於銅價上揚。該行調高山東黃金、紫金及招金目標價60%、67%及15%。

世界黃金協會（WGC）早前公布，全球第二季黃金需求下跌11%至1016噸，主要由於珠寶手飾需求大減53%有關，期內投資黃金需求大增98%。7月份黃金ETF持倉黃金更連續8個月創新高。

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編輯：陳韻妍