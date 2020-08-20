【航空告急】澳航料國際業務2022財年才能恢復一半

▲ 澳航截至6月底止年度，錄27億澳元虧損（相當於19億美元）。

受累新冠肺炎疫情，澳航截至6月底止年度，錄27億澳元虧損（相當於19億美元）。澳航行政總裁Alan Joyce 預計，其一半國際航綫要到2022財年才能恢復正常。

年內，澳航稅前基本盈利急挫9成；下半財年急跌20億澳元，主要受累疫情的封鎖措施。

Alan Joyce 接受CNBC訪問時表示，國際業務需要一段時間才能恢復，預期到2022財年，國際業務僅恢復一半，要讓公司的A380復飛，估計需要3年時間。

不過，Joyce指出，在世界各地，國際旅行的恢復速度將有所不同，感染水平相似的國家可能會開放邊界，形成旅行泡泡（Travel Bubble）。至於個別大市場如美國，則可能視乎疫苗的進度。

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編輯：吳敏芳