【美團業績】美團點評績前曾創新高　料上季扭虧經調整盈利4000萬人幣

▲ 美團點評將於明日放榜，市場預期第二季可扭轉首季度虧損，錄得經調整利潤約4000萬人民幣。

內地科網巨頭業績相繼出爐，阿里巴巴 （09988） 周四放榜後，美團點評 （03690） 業績也將於今日收市後公布。綜合彭博數據，市場預測美團點評上季收入按年升3.9%至235.8億元（人民幣，下同），經調整溢利錄得4,003萬元，扭轉首季度虧損。

美團點評昨日已升1.6%，今早再創新高，半日升3.2%，報242元，成交24億元。

儘管美團首季度業務受疫情衝擊，券商富瑞預測美團第二季度餐飲外賣業務復甦，訂單量、收入分別按年增長2%、6%，收入增長主要受惠平均單價提升，得益於更多品牌餐廳採用外賣服務。不過，到店、旅遊及酒店業務料依然承壓，上季收入預期按年跌21%。

招證國際則認為，阿里巴巴旗下支付寶升級後在本地生活服務領域表現進取，美團依然維持其商家、用戶及配送網絡的競爭優勢，上季餐飲外賣業務已完全恢復至疫情之前水平。

ATMX中，騰訊 （00700） 上周已公布業績，阿里巴巴、美團點評於本周公布，小米 （01810） 8月26日公布。

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編輯：陳健婷