【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億 大勝預期

▲ 美團點評上季經調整溢利錄27億人民幣，遠勝市場預期。

內地科網巨頭業績相繼出爐，阿里巴巴 （09988） 周四放榜後，美團點評 （03690） 業績也於今日收市後公布。美團上季收入按年升8.9%至247.2億元（人民幣，下同），經調整溢利錄27.2億元，不但扭轉首季度虧損，按年亦大增82%，遠勝市場預期。

美團點評今日股價再創新高，高見247.4元，全日收報245.2元，急升4.5%，成交逾53億元。

美團上季經營溢利按年增長96%至22億元，經營現金流由首季度的負值50億元轉為第二季度的正值56億元。

餐飲外賣收入上季按年增13%

美團餐飲外賣業務上季恢復成長，收入按年升13%至145.4億元。上季餐飲外賣交易金額按年升17%至1088億元，交易筆數按年增7%至22.3億筆。每筆餐飲外賣訂單的平均價值按年增長9.4%。

美團表示，上季開展各種促銷活動促進餐飲外賣業務復甦，而令餐飲外賣訂單連按年實現增長，日均交易筆數按年增長6.9%至2450萬筆。

不過，到店、酒店及旅遊業務仍受壓，收入按年下降13.4%至45億元，經營溢利按年跌12%至19億元。美團指，主要因消費者需要更多時間才能恢復到店消費的信心，因此到店分佈復甦速度低於餐飲外賣業務服務速度。

市場早前預測美團僅賺4000萬

綜合彭博數據，市場預測美團點評上季收入按年升3.9%至235.8億元（人民幣，下同），經調整溢利錄得4,003萬元，扭轉首季度虧損。

新業務及其他分佈收入按年增長22%至56億元，虧損則由今年首季的14億擴大至上季的15億。

儘管美團首季度業務受疫情衝擊，券商富瑞預測美團第二季度餐飲外賣業務復甦，訂單量、收入分別按年增長2%、6%，收入增長主要受惠平均單價提升，得益於更多品牌餐廳採用外賣服務。不過，到店、旅遊及酒店業務料依然承壓，上季收入預期按年跌21%。

招證國際則認為，阿里巴巴旗下支付寶升級後在本地生活服務領域表現進取，美團依然維持其商家、用戶及配送網絡的競爭優勢，上季餐飲外賣業務已完全恢復至疫情之前水平。

ATMX中，騰訊 （00700） 上周已公布業績，阿里巴巴、美團點評於本周公布，小米 （01810） 8月26日公布。

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編輯：陳健婷