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俄反對派領袖疑被落毒 靠人工肺呼吸情況危殆

環球政經 16:18 2020/08/20

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俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）發言人證實，納瓦爾尼懷疑中毒，目前正在深切治療部接受治療，據了解情況情況危殆。

據俄羅斯媒體報導，納瓦爾尼日前於西伯利亞調查一宗官員貪腐弊案後，從托木斯克乘搭（Tomsk）飛機返回莫斯科。途中納瓦爾尼身體出現不適，隨後在機艙洗手間暈倒，飛機隨即在鄂木斯克（Omsk）緊急降落，並將納瓦爾尼送院。

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其發言人亞爾米什（Kira Yarmysh）於社交平台表示，納瓦爾尼當日只在再上喝了一杯熱茶，並懷疑有人於熱茶落毒。他又引述醫生指，有毒物質在熱飲中，會被身體吸收得更快。現時納瓦爾尼失去知覺，在深切治療部接受治療，情況危殆，需要用人工肺協助呼吸。

納瓦爾尼過往亦曾被毒害。去年他被捕囚30天，在獄中因「嚴重過敏反應」送院，其私人醫生指是由「不明化學物質」引起，不排除是中毒。

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納瓦爾尼多年來組織多次反政府示威，被譽為俄羅斯反對派最具號召力的領袖，其中2017年的「326貪腐示威」，於全國約90個城市舉行，參加人數以萬計，被指是俄羅斯近年規模最大的反政府示威活動。

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撰文 : 林展鋒

俄羅斯 社交平台 請願示威

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