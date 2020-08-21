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【App Store】美多間新聞出版商促庫克削減「蘋果稅」

環球政經 17:55 2020/08/21

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蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）上月曾參加國會反壟斷聽證會，並遭議員質疑旗下App Store抽取佣金過高。據外媒報導，愈來愈多的開發者希望App Store提供更優惠條款，本周四（20日）多間新聞機構亦致信庫克，提出希望獲削減「蘋果稅」。

在致函中，行業組織Digital Content Next代表《紐約時報》(The New York Times)、《華盛頓郵報》(The Washington Post)、《華爾街日報》(The Wall Street Journal）和其他出版商表示，希望獲得更好的協議條款，以保留更多通過蘋果公司應用商店銷售數字訂閱獲得的收入。

相關文章：【美股分析】蘋果市值逼近2萬億美元　分析師：股價仍被低估

目前，包括新聞出版商在內的應用開發者，需要向蘋果公司支付通過App Store首次訂閱應用所獲收入的30%；訂閱時間滿一年後，這一抽成將降至15%。根據蘋果上季財報顯示，蘋果上季服務營收按年增14.8%至 131 億美元，是2016年同期數值的兩倍。

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撰文 : 李勝男

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