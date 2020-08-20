【上車筍盤】上車樂園得寶花園2房唔使600萬 呎價僅1.45萬創今年低位

近日疫情稍為放緩，新增確診人數明顯下跌，不過部份對前景看淡的業主仍願意減價沽貨，準買家也把握機會找尋減價盤。其中九龍區入門檻最低的私人屋苑牛頭角得寶花園，剛錄得低價成交，2房單位以580萬元沽出。

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最新錄得的成交位於得寶花園最新錄E座低層01室，實用面積398平方呎，間隔為2房，望開揚景觀，業主原開價約620萬元，最後減至580萬元成交，減幅約6.5%，折合實用呎價14,573元。代理指，新買家為上車客，見近日疫情開始回穩，怕議價空間開始縮減，即大膽還價，見業主提供合理議價空間，即決定承接自用。據悉，原業主於2012年以約360萬元買入單位，持貨8年，現易手賬面獲利220萬元，單位期內升值61.1%。

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翻查資料，跟以上成交屬同類單位、實用面積398方呎，位於E座中層1室的2房單位，於上月底以583萬元沽出，成交呎價14,648元，最近的成交較上月低價成交造價更低，創該類戶型今年新低價。得寶花園8月份平均實用面積呎價約17,204元，是次成交呎價較市價低出15%。

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美聯物業高級營業經理黃家明表示，上述成交價較屋苑同類2房成交價低出5%。他表示，得寶花園的2房單位供應量較少，市場上只有約10個放盤，叫價介乎620萬至630萬元。至於面積265平方呎的1房單位，叫價由460萬元起。他表示，隨著市場的減價成交持續增加，得寶花園放盤業主的議價空間也有所增加，幅度約3%至5%。

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記者：陳詠妍