特朗普籲抵制Goodyear輪胎 不滿競選標語被禁

距離美國總統選舉日只有不到3個月,美國輪胎生產商Goodyear(美:GT)下令禁止員工穿着印有特朗普競選標語「讓美國再次偉大」(MAGA)的服裝,令特朗普非常不滿,呼籲民眾杯葛Goodyear的產品。

特朗普在Twitter發帖文,呼籲支持者不要買Goodyear的輪胎,因公司禁止MAGA的帽子。他稱杯葛是民主黨極端左翼常用招數,「我們也要開始用這一招(we have to start playing it now)。」

事源一張相信是Goodyear內部培訓員工用的投影片早前流出,當中寫明對「所有人的命也是命(All Lives Matter)」、「警察的命也是命(Blue Lives Matter)」、MAGA服裝及所有政治相關標語零容忍。惟「黑人的命也是命(Black Lives Matter)」以及支持不同性傾向人士的標語則屬可接受。

照片旋即在網上瘋傳,引起相當大迴響。Goodyear堅持立場,為有關政策辯論,指公司一直對任何歧視及騷擾零容忍,要求伙伴不要在工作場合,對任何候選人或政黨、以及有違種族正義及平等的倡議,表達支持。

Goodyear的回應顯然無法令特朗普滿意,斥公司玩政治(playing politics),揚言將座駕的輪胎,換成其他品牌,又稱會有很多人罷買Goodyear輪胎,改從Goodyear的對手入貨,買美國製造的產品。

特朗普作為美國總統,公開呼籲國民抵制一間已上市的美國公司,引起爭議。俄亥俄州民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)稱做法離譜(despicable),指Goodyear是總部設在當地的公司,僱用大量美國人。

拜登亦斥特朗普作為總統,不專注於疫情等正經事,反被雞毛蒜皮的小事干擾。特朗普就任總統以來,多次呼籲民眾杯葛美國公司,蘋果(Apple,美:AAPL)、有綫新聞網絡(CNN)等美企,都曾成為杯葛目標。

