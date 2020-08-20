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特朗普籲抵制Goodyear輪胎 不滿競選標語被禁

環球社會熱點 16:34 2020/08/20

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特朗普籲抵制Goodyear輪胎 不滿競選標語被禁

距離美國總統選舉日只有不到3個月，美國輪胎生產商Goodyear（美：GT）下令禁止員工穿着印有特朗普競選標語「讓美國再次偉大」（MAGA）的服裝，令特朗普非常不滿，呼籲民眾杯葛Goodyear的產品。

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特朗普在Twitter發帖文，呼籲支持者不要買Goodyear的輪胎，因公司禁止MAGA的帽子。他稱杯葛是民主黨極端左翼常用招數，「我們也要開始用這一招（we have to start playing it now）。」

事源一張相信是Goodyear內部培訓員工用的投影片早前流出，當中寫明對「所有人的命也是命（All Lives Matter）」、「警察的命也是命（Blue Lives Matter）」、MAGA服裝及所有政治相關標語零容忍。惟「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」以及支持不同性傾向人士的標語則屬可接受。

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照片旋即在網上瘋傳，引起相當大迴響。Goodyear堅持立場，為有關政策辯論，指公司一直對任何歧視及騷擾零容忍，要求伙伴不要在工作場合，對任何候選人或政黨、以及有違種族正義及平等的倡議，表達支持。

Goodyear的回應顯然無法令特朗普滿意，斥公司玩政治（playing politics），揚言將座駕的輪胎，換成其他品牌，又稱會有很多人罷買Goodyear輪胎，改從Goodyear的對手入貨，買美國製造的產品。

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特朗普作為美國總統，公開呼籲國民抵制一間已上市的美國公司，引起爭議。俄亥俄州民主黨參議員布朗（Sherrod Brown）稱做法離譜（despicable），指Goodyear是總部設在當地的公司，僱用大量美國人。

拜登亦斥特朗普作為總統，不專注於疫情等正經事，反被雞毛蒜皮的小事干擾。特朗普就任總統以來，多次呼籲民眾杯葛美國公司，蘋果（Apple，美：AAPL）、有綫新聞網絡（CNN）等美企，都曾成為杯葛目標。

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責任編輯：林建忠

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