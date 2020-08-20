【南韓疫情】首爾禁10人以上聚會 連續7日3位數確診

南韓疫情嚴峻，新增近290宗新冠肺炎病例，連續7日錄得3位數字增長。確診集中在首爾及其周邊的京畿道，累計超過5000人染疫，主因「愛第一」教會感染群組持續擴大，7成光化門廣場集會的患者是60歲以上的長者。首爾政府隨即宣布，周五（21日）禁止10人以上的聚會。

根據南韓疾病預防及控制中心（KCDC），南韓新增288宗確診，276宗為本土感染，累計超過1.6萬人染疫。「愛第一」教會感染群組增至676人確診，其中400宗病例在首爾市。

雖然與周三（19日）的297宗高峰相比，周四確診稍稍下降，但自上周五（14日）以來，每日新增過百人確診。南韓在過去一周，新增逾1500宗確診病例。

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中央災難安全對策本部第一協調官金剛立表示，在8月15日光化門廣場的集會，已有53人確診，其中33人出席了「愛第一」教會集會；患者遍布全國，7成人是60歲以上的長者。

衛生當局警告，本周是判斷南韓是否面臨另一波疫情的關鍵時刻。KCDC副總監Kwon Joon-wook呼籲，首都更廣泛的地區應為大規模的爆發做好準備；如果未能追踪接觸者，或面臨與美國和歐洲相似的嚴重情況。

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首爾市政府宣布，周五凌晨零時起，禁止10人以上集會，為期一個多星期至8月30日，等同收緊社交距離限制至第三階段。當局解釋，首爾人口密集，加上流動人口多，疫情擴散風險高，故有此決定。

當局日前已實施第二階段防疫限制，禁止首爾的教會舉辦實體崇拜，並要求夜店、自助餐餐廳、網吧等高風險場所暫停營業。

當局稱，如果確診進一步增加或以目前速度持續擴散，或須再收緊社交距離措施，即學校須停課、實施在家工作安排。

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責任編輯：鄧燕君