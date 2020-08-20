【MPF】MPF勁減基金管理費 邊隻MPF基金減約14%收費？

▲ 今年鮮有強積金減價，終於有零的突破；信安擬於10月下旬把11隻MPF收費減3%到14%。

打工仔苦候多時終於等到好消息！因相隔逾大半年有強積金（MPF）公司減價，信安今天（8月20日）公布，將合併旗下800系列、以及600系列的強積金計劃，並由今年10月22日起生效，且將減收11隻基金的管理費，減幅介乎3%到14%。當中劈幅最多是恒指基金，由本來收開的0.89%，狠削0.12個百分點，或相當於降幅13.5%，新收費為0.77%；其餘的中國股票、亞洲股票、美國股票及國際股票基金，亦齊齊調低逾9%，新收費劃一報1.44%。

今年鮮有MPF減價，服務提供者較大規模減管理費，要追溯至去年底，當時友邦（AIA）把旗下10隻強積金減費。

專家認為，隨着MPF於7月底已突破1萬億元大關，平均每名打工仔的人均強積金資產約有23萬元，累積供款實非细數。可是，近期環球市況備受美國大選及疫情等衝擊，累及股債走向甚反覆，若供應商肯減價，直接有助拉低基金收費，變相可在波動市提升投資回報，令捧場客大為得益。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪