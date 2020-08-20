美國放7.5億基因改造蚊 不再吸血治蚊患

蚊叮除了令人皮膚痕癢，也有可能傳染疾病，如果控制蚊患是公共衛生的重要一環。美國佛羅里達州批准釋放多達7.5億隻基因改造蚊，以測試能否藉此控制可以傳播多種疾病的埃及伊蚊，從而避免使用殺蟲劑。

有關基因改造蚊的計劃在5月獲得環境保護署批准，至今再得到地方政府許可，將於2021年至2020年期間，在佛羅里達礁島群（Florida Keys）進行。

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這種基因改造蚊被命名為OX5034，是改造過的埃及伊蚊，其所誕下的雌蚊將在幼蟲階段死亡，令牠們未來得及長大至可以叮咬和傳播疾病。

埃及伊蚊身上能夠攜帶寨卡病毒、登革熱、基孔肯雅熱和黃熱病等可致命疾病，但只有雌蚊會叮人吸血，藉以向卵子供給養份，而雄蚊則僅吸食花蜜。

在2009年至2010年期間，佛羅里達州因為埃及伊蚊而爆發登革熱，但不管是一般殺蟲劑或是針對幼蟲的殺蟲劑均不得要領，還要用上食蚊魚等各種方式，才見效。

雖然埃及伊蚊在佛羅里達州的蚊種僅佔1%，但滅蚊組織每年便為埃及伊蚊投放超過100萬美元，佔資金總額10%，耗費龐大。

OX5034由美資持有、基地設於英國的轉基因公司Oxitec研製，已在開曼群島、巴拿馬和巴西測試，效果良好。其中，巴西測試便順利把埃及伊蚊數量減少95%。

然而，佛羅里達州公布測試基因改造蚊的計劃後，惹來當地民眾反對，據報已有逾24萬人在Change.org網上聯署反對。有環保組織擔心，基因改造蚊一旦遭其他鳥類、昆蟲或哺乳動物捕食，可能會構成潛在威脅。

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責任編輯：陳啟賢

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