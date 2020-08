【宏觀中國】投入逆勢大增　「一帶一路」投資佔比續升

雖然市場一直有傳聞指,中國在「一帶一路」的建設錄得巨額虧損,但原來中國今年來投資在「一帶一路」的沿綫國家的計劃,並沒有因新冠疫情,長江水災而停止,而且還有所增長,反映中國建設「一帶一路」的決心,不會輕易動搖。

根據商務部公布,今年首7個月中國對外非金融類直接投資為4,236.5億元(人民幣,下同),按年下跌2.1%。

然而,中國企業投資在「一帶一路」沿綫國家的投資卻有增無減,金額達721.8億元(折合102.7億美元),按年上升28.9%,佔投資總額的17%,較上年提升4.5個百分點。

同時,中國對「一帶一路」沿線國家新簽承包工程合同額671.8億美元,完成營業額404.3億美元,分別佔同期對外承包工程新簽合同額和完成營業額的55.2%和57.8%。

