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【宏觀中國】投入逆勢大增　「一帶一路」投資佔比續升

股樓投資 16:24 2020/08/20

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雖然市場一直有傳聞指，中國在「一帶一路」的建設錄得巨額虧損，但原來中國今年來投資在「一帶一路」的沿綫國家的計劃，並沒有因新冠疫情，長江水災而停止，而且還有所增長，反映中國建設「一帶一路」的決心，不會輕易動搖。

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根據商務部公布，今年首7個月中國對外非金融類直接投資為4,236.5億元（人民幣，下同），按年下跌2.1%。

然而，中國企業投資在「一帶一路」沿綫國家的投資卻有增無減，金額達721.8億元（折合102.7億美元），按年上升28.9%，佔投資總額的17%，較上年提升4.5個百分點。

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同時，中國對「一帶一路」沿線國家新簽承包工程合同額671.8億美元，完成營業額404.3億美元，分別佔同期對外承包工程新簽合同額和完成營業額的55.2%和57.8%。

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撰文 : 林衛

中華人民共和國商務部 工程 中國 一帶一路 經濟

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