澳洲警方漁船檢獲1噸可卡因值14億 40歲香港男子涉案

澳洲警方在新南威爾士州紐卡斯爾（Newcastle）對開水域，截查一艘可疑漁船Coralynne時，在船上檢獲1噸重可卡因，價值約14億港元，3名船員被即時拘捕，當中一名為40歲香港男子，以及兩名27歲及32歲澳州男子。

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涉事漁船Coralynne已被拖到悉尼巴爾曼（Balmain）海灣，警方將檢測船上毒品，而三人則被控進口商業用量的受管制藥物及拒絕提供身份證明，案件已於8月17日在悉尼中央地方法院上庭，被拒絕保釋，將會於10月14日二審，一經定罪最高可判囚終身。

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三名涉案男子為香港男子陳文華（Man Wah Chan，）、32歲的澳洲男子普雷卡（Christopher Preca）及27歲的澳洲男子吉拉-亞當斯（Jackson Gilles-Adams），三人均通過新冠肺炎測試。

責任編輯：翁嘉陽

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