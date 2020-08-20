  • 31°C
香港時間 : 2020820日 (四) 17:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

澳洲警方漁船檢獲1噸可卡因值14億 40歲香港男子涉案

環球政經 16:21 2020/08/20

分享：

澳洲警方在新南威爾士州紐卡斯爾（Newcastle）對開水域，截查一艘可疑漁船Coralynne時，在船上檢獲1噸重可卡因，價值約14億港元，3名船員被即時拘捕，當中一名為40歲香港男子，以及兩名27歲及32歲澳州男子。

相關文章：【澳洲疫情】墨爾本四級封鎖 宵禁令下超市再現搶購潮

涉事漁船Coralynne已被拖到悉尼巴爾曼（Balmain）海灣，警方將檢測船上毒品，而三人則被控進口商業用量的受管制藥物及拒絕提供身份證明，案件已於8月17日在悉尼中央地方法院上庭，被拒絕保釋，將會於10月14日二審，一經定罪最高可判囚終身。

相關文章：【新冠肺炎】受疫情重創 澳洲ELLE等八雜誌停刊

三名涉案男子為香港男子陳文華（Man Wah Chan，）、32歲的澳洲男子普雷卡（Christopher Preca）及27歲的澳洲男子吉拉-亞當斯（Jackson Gilles-Adams），三人均通過新冠肺炎測試。

責任編輯：翁嘉陽

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

上一篇文章

【宏觀中國】投入逆勢大增　「一帶一路」投資佔比續升

下一篇文章

【阿里巴巴業績】阿里巴巴績前股價微跌　Non-GAAP純利料升17％（表列券商預測）（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【風暴消息】海高斯已增強為颱風　天文台改發9號風球　預料本港風力顯著增強
【風暴消息】海高斯已增強為颱風　天文台改發9號風球　預料本港風力顯著增強
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【網民熱話】18歲開始輪公屋 26歲還未有消息？
【網民熱話】18歲開始輪公屋 26歲還未有消息？
【疫市勁蝕】數年前搶購車位　今劈價掟貨
【疫市勁蝕】數年前搶購車位　今劈價掟貨
【疫市蝕讓】九龍納米樓入伙　最細150呎　首兩宗成交都要蝕
【疫市蝕讓】九龍納米樓入伙　最細150呎　首兩宗成交都要蝕
【開市安排】8號風球港股開唔開　一文睇清港交所最新安排（附表列）
【開市安排】8號風球港股開唔開　一文睇清港交所最新安排（附表列）