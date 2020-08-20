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【日本疫情】8月確診佔全國病例1/3 熱浪下戴口罩多人中暑

環球社會熱點 16:07 2020/08/20

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日本單在8月份新增確診已逾22,500宗，佔全國累計確診病例總數超過三分之一。

全球多地爆發第二波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情，日本單在8月份新增確診已逾22,500宗，佔全國累計確診病例總數超過三分之一；重症監護病房的患者數目急升3倍。目前，日本累計病例59,213宗，1,157人死亡。另外，當地受熱浪侵襲，令防疫工作難度大增。

周三（18日），日本錄得1,085宗新增確診病例和16宗死亡病例。單是8月份，重症監護患者人數從80名增至239名，大幅增加三倍。過去12日，當地衛生部門錄得每日新增確診個案超過900宗，在上周五（14日）更錄得單日新增個案1,601宗，創每日新高。

【英國疫情】無藉口不返工 英國患者主要在家感染

【歐洲第二波疫情】西班牙創解封後新高 日增近4000宗

日本傳染病協會會長和田和宏（Kazuhiro Tateda）在周三（18日）表示，當地正爆發第二波疫情，為防止醫院陷入混亂，要減少重症患者數量。

同時，日本受熱浪侵襲，要國民戴口罩防疫變得難上加難。當地消防和災難管理局稱，從8月10日到16日，有12,800多人因中暑被送院治療，是前一周的兩倍，亦增加當地醫療負擔。

瑞典群體免疫策略釀悲劇 死亡人數1869年饑荒以來最高

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責任編輯：葉芷樺

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