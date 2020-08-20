【新冠肺炎】南韓確診案再攀升　首爾明起實施限聚令

新冠肺炎疫情持續，南韓確診個案不斷攀升，單日確診數連續一周過百宗，截至今日凌晨為止增近300宗確診案，首爾市政府宣布將由明起實施限聚令。

據當地衛生部門通報，截至今天凌晨零時，南韓新增288宗新冠肺炎確診案，至今累計逾1.6萬人感染，307宗死亡個案。在最新一宗大型群聚感染個案為「愛第一」教會，而且主要集中於首爾及周邊首都圈地區。

相關文章：南韓再爆教會群組傳染 逾300人確診 規模屬第二大

首爾市政府今日（20日）表示，將由明起（21日）至30日期間，禁止首爾地區舉行達10人以上的集會。據韓聯社報道，現時禁止民眾向警方申請集會示威活動。此外，首都圈已全面啟動保持社交距離二級響應，室內禁止達50人以上聚集、室外則禁止100人以上進行聚集性活動。違反者會被處罰300萬韓元以下的金額。

首爾市政府指，由於首爾市高人口流動和密度，很大機會出現交叉感染，因此預先落實措施，防止疫情進一步擴散。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

##緊貼更多理財資訊按此。

責任編輯：黎淑雯