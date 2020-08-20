【電子競技】思科夥Riot Games提升網絡效能　支援電子競技發展

▲ 電競產業近年漸受關注，思科與Riot Games合作，希望改善專業電競選手的競技體驗，同時提升電競粉絲的觀賽體驗。

電子競技產業近年漸受關注，科技巨企思科（Cisco）與Riot Games宣佈建立長期合作關係，成為英雄聯盟電子競技（LoL Esports）的官方企業網絡合作夥伴，將為全球五大洲及三大國際活動提供可靠的基建及網絡功能，改善專業電競選手的競技體驗，同時提升電競粉絲的觀賽體驗。

思科的網絡解決方案將提升英雄聯盟電競的專屬私人遊戲伺服器「The Realm」，支援三大國際電競活動中的職業級賽事，包括：英雄聯盟世界大賽、季中邀請賽 ，以及明星賽 。

思科將為Riot Games提供一系列網絡技術，包括思科UCS刀鋒及機架伺服器，以至Nexus數據中心交換器，協助改善遊戲效能及廣播功能。此外，思科亦將為Riot的區域廣播中心提供靈活架構，支援未來全球電競賽事的競爭完整性。

▲ 思科的網絡解決方案將提升英雄聯盟電競的專屬私人遊戲伺服器「The Realm」，支援三大國際電競活動中的職業級賽事，包括：英雄聯盟世界大賽、季中邀請賽 ，以及明星賽 。（資料圖片）

電競比賽專用伺服器支援

電競比賽英雄聯盟，講求快速戰略規劃及快捷反應時間，思科會為專業電競選手將網絡延遲情況減至最低。透過在「The Realm」內裝設思科技術，思科與Riot攜手協助專業電競選手於「召喚峽谷」內的網絡延遲減至少於1毫秒，能實現近乎即時的反應時間。思科伺服器亦預計比以往應用的技術提升高達200%原始效能。

Riot Games將於區域工作室內部署超過200個新錦標賽遊戲伺服器，並透過思科Intersight SaaS解決方案作中央管理。透過採用思科各種伺服器，Riot Games可於12個區域廣播中心內建立通用的基建，包括虛擬化、儲存及運算，從而為區域專業賽事帶來更卓越的效能，並減低延遲時間。

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此外，Riot Games將對其全球物件儲存系統進行全面擴展，以支援內容分佈、媒體處理及全球內容存檔。透過採用思科的儲存優化運算解決方案，Riot將建立可用儲存量及容量高達三倍以上的存檔數據庫，以確保其原有內容的安全。

責任編輯：李彥煒