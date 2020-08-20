【新冠肺炎】患者無其他病徵僅失嗅覺？　美研究破解箇中原因

新冠肺炎全球肆虐，早前英國國民保健署（NHS）指，患者普遍有3大病徵：發燒、持續咳嗽和味覺改變，部份人亦會出現紅疹。事實上，還有不少患者只出現失去嗅覺這唯一病徵。有美國研究針對此現象，進行分析，並有助開發直接針對鼻腔的療法。

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早前科學界已知人體內的「血管收縮素轉化酶2」(ACE2)是新冠病毒能入侵人體的入口，美國約翰斯霍普金斯大學多位科學家近期一項研究發現，ACE2集中在人體鼻腔內負責嗅覺的位置，數量是鼻腔其他部位及氣管樣本的200至700倍，而負責把氣味訊息傳達至大腦的「嗅覺神經細胞」(olfactory neurons)則沒有驗出ACE2。這可以解釋何不少新冠肺炎患者只有失去嗅覺唯一病徵，而沒有其他病徵。

有參與研究的研究員表示，負責嗅覺的位置並非在人體深處，容易讓病毒接觸，而且亦含高濃度ACE2，故亦解釋到為何大眾會容易感染到新冠病毒。他們亦將研究，以直接通過鼻子的抗病毒療法，去減低病毒傳染。

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責任編輯：楊子瑩