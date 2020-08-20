中裕燃氣上半年多賺1% 全年銷氣量目標維持22億立方米

▲ 受惠於燃氣銷售的毛利率上升，加上新增管道燃氣接駁增加，中裕燃氣半年毛利率升3.2個百分點至29.6%。

中裕燃氣 （03633） 上半年多賺1.1%至5.1億元，營業額按年跌1%至42.8億元，中期息維持派2仙。中裕燃氣表示，疫情及地緣政治緊張局勢在下半年繼續為全球經濟帶來不確定性和挑戰，但觀察到過去數月中國製造業和出口活動逐步復甦，預期國內燃氣消耗量將繼續反彈。並預期全年整體銷氣量目標維持在22億立方米不變。

中裕燃氣行政總裁呂小強表示，疫情對公司影響有限，由於中國內地的防控的處理較佳，工業用戶基本上已經復工，與疫情前沒有太大分別，預期下半年工業用戶的需求有明顯的反彈。

受惠於燃氣銷售的毛利率上升，加上新增管道燃氣接駁增加，毛利率升3.2個百分點至29.6%。期內，銷售燃氣營業額按年5.5%至27.2億元，佔總營業額逾6成，燃氣管道建設收益及銷售火爐及其他服務的營業額增加10.3%及29.5%。

預期毛利差距下半年持續擴大

上半年天然氣銷售量9.8億立方米，按年增長23.7%。呂小強表示，如果油價下跌，亦影響液化天然氣（LNG）價格水平，對下游天然氣供應商會有利，因為成本及銷售價格的差距會擴大，公司預期毛差會持續擴大。

國家石油天然氣管網在7月公布第一批資產收購，呂小強指，中裕燃氣作為下游公司，影響正面，因以往上游市場比較壟斷，料日後會更多元化及多渠道，增加公司議價能力。

收購方面，呂小強稱，從沒有停止收購其他公司，國內及海外項目均會考慮，標準亦一樣，最重要是考慮項目跟上游的距離是否接近及工業用戶發展程度。上半年有幾個項目正在洽談，有新進展會再作公布。

中裕燃氣全年資本開支為20億元，上半年已用了10億元。

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編輯：袁諾曦