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美元下探兩年低位　人幣挑戰6.9關口

即市財經 16:00 2020/08/20

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隔夜美元在聯儲局會議紀錄公布後從近兩年半低位反彈。聯儲局指出疫情打擊經濟活動，增長前景將視乎疫情發展，但未有討論收益率曲綫控制政策及調整2%通脹目標，美元隨後回升，美股下滑，金價回調超過3%。儘管美元中長期弱勢不改，短期市場上已累積大量美元淡倉，投資者需慎防美元反撲風險。

美元弱勢下人民幣氣勢如虹，離岸人民幣一度突破6.9關口。儘管中美緊張關係在多個領域愈演愈烈，人民幣滙價卻持續堅挺。筆者認為，中美貿易協議仍然穩固，中國不會如貿易戰期間以人民幣貶值應對關稅影響。因此，即使中美關係持續惡化，美國擴大對中國公司的禁令，中美在香港議題上針峰相對，亦不代表人民幣會出現即時貶值風險。其他因素亦為人民幣滙價帶來支持。中國疫情相對穩定，人民銀行避免過度寬鬆，並維持常規貨幣政策空間，在全球零利率及流動性過剩的環境下，人民幣資產的收益率仍然維持2厘以上，對海外資金具相對吸引力，加上美元未能擺脫弱勢，筆者對人民幣前景仍然看高一綫。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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