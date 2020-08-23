【一家四口 離家出走】馬漪楠：異國姻緣開創足球學校

在香港，今時今日辦兒童足球學校，非有勇氣不行。香港兒童出名「繁忙」，坊間兒童課外運動班亦一籮籮，選擇繁多，如何把自己的足球學校突圍而出是挑戰。加上疫情下，經濟下行，對所有面授課程都有莫大的打擊，場地閉封，學生不能上課，如何逆境求變是營商智慧。認識一對夫婦，太太崔穎欣是土生土長香港人，先生Destiny Orji Ugo（丹斯尼）來自尼日利亞的職業足球員，竟然為了追夢不怕苦，誓要逆市險中行。是甚麼令他們心口有個「勇」字？原來丹斯尼大有來頭，本身是前職業足球員，獲獎無數，又曾當足球教練12年，經驗老到兼懂得激起孩子的熱情和動力，難怪希望一天可以用自己的理念營運一所嶄新的足球學校，專門培訓小朋友成為有體育精神和體格強健的孩子。

互相補位 建立口碑

丹斯尼和崔穎欣是典型的「凹凸配」。丹斯尼精於教學，招聘其他教練，安排比賽，租車場地，行政事務，管理學生，但他無暇傳宣招生。崔穎欣畢業後的工作正是Marketing，知道先生要創業，便立即補位，去幫助老公。所有宣傳、設計、招生、採購、剪片、製作網頁，尋找贊助，和家長溝通等，簡直開正崔穎欣那一範，全由太太負責。崔穎欣自己本身是地產界精英，習慣面對在港生活的外國人，所以特別明白外籍和香港家長的需要。

在創辦Young Talent Football Team足球學校初期並非一帆風順，客路都是慢慢從Open Day，外籍家長客戶推薦逐步逐步經營而來。不要以為招生很容易，至今還記得在烈日當空下，崔穎欣大着肚懷着7個多月的寶寶去派傳單，叫途人參加免費試堂。雖然吃力，但願意試玩的人數出奇地多。最令她欣喜的是試玩後，大部分人都願意報名參加。她直言：「宣傳還宣傳，我相信大家都是因為感覺到丹斯尼教小朋友時的熱情和誠意而為仔女報名的。」現在，他們靠着自己建立的品牌聲譽和家長們的口碑，學生人數得以持續上升。

疫情下，對他們的足球面授課程確有重大的打擊。不過天生樂觀正面的崔穎欣說：「場地封閉，我們便舉辦網上付費足球課程！見招拆招，總之船到橋頭自然直，不能擔心得太多。增強免疫力才能真正對抗病菌，所以只要是我們的學生，我們便會額外免費發送教學影片給他們於家中練習，讓他們在家也能保持良好的運動習慣，增強免疫力。」困境是短暫的，積極在逆境中裝備自己的人永遠都能在機會到來時最快彈起。