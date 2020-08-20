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【蘋果分析】大摩看好內地iPhone換機潮　因近七成機齡達兩年以上

股樓投資 17:13 2020/08/20

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中美關係緊張，早前美國總統特朗普（Donald Trump）發布行政命令，禁止任何美國企業和個人與微信交易，有分析師認為微信禁令或影響iPhone在內地銷量。不過摩根士丹利（Morgan Stanley）最新報告指出，中國市場「iPhone更新換代可能性顯著」，因為中國市場上有68%以上的iPhone至少已經使用了兩年時間。

大摩表示，這將是「4年內最強」的升級周期，代表中國市場即將迎來最大換機潮，這意味著iPhone的出貨量增長率在2021年財年會顯著加速。新的周期受多重因素影響，包括更換5G手機、平價款iPhone SE、以及以舊換新和分期付款計劃等，都有助於iPhone銷量提升。

相關文章：蘋果擬將延長AppleCare購買時間　由60日加長至1年

Wedbush分析師Daniel Ives早前曾表示，全球9.5億iPhone用戶中，大約有3.5億用戶有換機可能性，當中中國市場是成功關鍵，Ives預計其中20%的換機將來自內地市場。

受惠於業績勝預期，加上宣布分拆股份，蘋果股價屢破頂，周三（19日）收報462.8美元。最近市值近日更上層樓，成為首個突破2萬億美元（約15.5萬億港元）的美國上市企業，僅兩年間市值已經倍翻，

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撰文 : 李勝男

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