【美元走勢】華僑永亨：聯儲局「新寬鬆措施預期降溫」　美匯指數92至94上落

聯儲局昨日公布議息會議紀錄，即使當中紀錄有部分官員指未來某個時候（at some point）可就利率方向提供「適當（appropriate）」指引。不過，當局最終卻未有提到太多貨幣政策方向，令外界似乎對聯儲局是否延續「鴿」派取態略有疑問，美股三大指數旋即回吐，反映美元走勢的美匯指數則略現反彈，曾重返93關口。

華僑永亨銀行預期，短期內美元未必進一步大幅下挫，美匯指數料在92至94水平之間上落。華僑永亨銀行經濟師李若凡解釋，會議紀錄顯示聯儲儲官員並不傾向採用債券收益率曲綫控制政策（yield curve control）來引導長端目標利率，使外界對新的「寬鬆措施」預期降溫。

上述考慮意味美元進一步大幅轉弱的機會較低，華僑永亨料美匯指數短期呈區間上落格局，籲投資者今個星期關注英歐貿易談判，以及各主要經濟體的PMI數據。

截至本港時間周四（20日）下午約4時05分，美匯指數處在92.97水平。

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▲ 美元反彈，美匯指數曾升穿93水平。