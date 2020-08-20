無印良品敵不過新冠肺炎 美國分公司申請破產

一場新冠肺炎令不少公司經營相當困難。據《彭博》報導，日本良品計劃（Ryohin Keikaku）較早前宣布，旗下日用雜貨零售品牌「無印良品」（MUJI）美國公司MUJI U.S.A. Ltd.已向德拉瓦州申請破產保護。

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無印良品成立於1980年，以實用及時尚感見稱，同時價格親民，因此在日本經濟爆破年代擢升為備受擁戴的品牌。無印至今全球門市超過1,000家，過半門市集中日本本土。首家無印美國分店則在2006年10月開設，品牌那日式簡約風格的服飾與家品設計，也受到美國人的青睞，至今總共有18家分店，遍布美國不同省分。

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據《彭博》報導，MUJI U.S.A. Ltd.連續三個年度虧損狀，光是去年就已虧損約1,000萬美元。因疫情影響，無印美國分店更自今年三月關閉。在沉重的租金壓力下，MUJI U.S.A. Ltd.決定根據《美國破產法第十一章》於特拉華州申請破產保護。

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責任編輯：翁嘉陽